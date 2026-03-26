Lovitură pentru Călin Georgescu, chiar de ziua sa. Controlul judiciar, prelungit

Călin Georgescu. Sursa foto: arhivă EVZ
Judecătoria Sectorului 1 a hotărât, joi, prelungirea cu încă 60 de zile a măsurii controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară şi de promovare, în public, a unor persoane vinovate de genocid şi de crime de război.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar încă două luni

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată prin recurs în termen de 48 de ore.

Astfel, Călin Georgescu va rămâne sub control judiciar pentru încă două luni, după ce magistrații au aprobat prelungirea acestei măsuri preventive, cu interdicția de a părăsi teritoriul României.

Magistrații au luat decizia pe 26 martie, când Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a împlinit 64 de ani.

Călin Georgescu

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale. Sursa foto: Facebook

Decizia magistraților

În temeiul art. 362 alin. 2 C.proc.pen. raportat la art. 208 alin. 2 și 5 C.proc.pen, constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin, prin ordonanța nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile. În temeiul art. 242 C.proc. pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia inculpatului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 26.03.2026”, se arată în decizia magistraților.

Ce acuzații i se aduc lui Călin Georgescu

Călin Georgescu a fost trimis în judecată sub control judiciar, pe 2 iulie 2025, de către Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Acesta este acuzat de promovarea în public a cultului unor persoane vinovate de infracțiuni de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și de promovarea unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată, constând în cinci acte materiale.

