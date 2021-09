Lovitură financiară primită de Ilie Năstase. A pierdut un mare contract pe care îl semnase acum 49 de ani

Ilie Năstase (75 de ani) a pierdut o sursă importantă de bani. Și asta pentru că, după o colaborare ce s-a întins pe o perioadă de 49 de ani, firma Adidas a decis să-i rezilieze contractul. A existat o veche relație între cele două părți, care a început în 1972, cu un an înainte ca jucătorul de tenis din România să devină primul lider ATP. La acea vreme, „Nasty” a încasat de la producătorul de echipament sportiv o sumă uriașă: 100.000 de dolari.

Contractul dintre Ilie Năstase și Adidas, reziliat după 49 de ani

Foarte mulți bani pentru sumele ce se vehiculau în sportul mondial al epocii. Chiar și după ce s-a retras din tenis, colaborarea lui Ilie Năstase cu Adidas a continuat. Abia acum, după 49 de ani, contractul a fost încheiat, conform Telekom Sport.

Ilie Năstase nu a dus niciodată lipsa banilor. Câștigător a două turnee de Mare Șlem – Roland Garros (1973) și US Open (1972), „Nasty” re depozite de 187.000 de euro, respectiv 129.000 de euro la bancă, si alți 35.000 de dolari la o altă bancă, potrivit Antena 3. Un calcul simplu arată că Năstase are în jur de 350.000 de euro în conturi. Campionul tenisului a luat o jumătate de milion de euro după ce anul trecut a vândut vila pe care o deținea în mijlocul Capitalei.

„Nasty” și-a vândut vila și s-a mutat în complexul de lux al lui Ion Țiriac

După vânzarea vilei din Bucureşti, Năstase s-a mutat în complexul de lux al bunului său prieten, Ion Ţiriac! Năstase mai deţine ceasuri in valoare de 150.000 de euro, bijuterii in valoare de 100.000 de euro si tablouri de 50.000 de euro. Ilie Năstase nu stă rău nici la capitolul mașini! Potrivit ultimei declarații de avere, fostul tenismen are doi bolizi, o mașină de oraș, dar și un scuter, conform prosport.ro.

În timpul activității de tenismen, Ilie Năstase a câștigat aproximativ 2 milioane de dolari doar din premii.