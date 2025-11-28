Lovitură diplomatică pentru Rusia. A fost scoasă din consiliul de conducere al IMO

În urma votului de vineri, Federația Rusă nu a obținut suficiente voturi pentru a reintra în consiliul de conducere al agenției maritime a Națiunilor Unite, organism cunoscut sub abrevierea IMO.

Acest rezultat marchează un nou eșec diplomatic, după ce Moscova nu a fost realasă în toamna acestui an în consiliul de conducere al agenției de aviație a ONU.

Agenția IMO, cu sediul la Londra, are rolul de a reglementa siguranța și securitatea transportului maritim internațional, dar și de a preveni poluarea mărilor.

Organizația reunește 176 de state membre. Rusia este membru al IMO din 1958 și, până în 2023, fusese constant realesă în consiliul de conducere al instituției.

Anul acesta, 48 de țări au candidat pentru 40 de locuri disponibile pe un mandat de doi ani.

Rusia a fost singurul stat respins din categoria „A” — adică din rândul țărilor cu cel mai mare interes în transportul internațional maritim, grup care include și mari puteri precum Statele Unite şi Republica Populară Chineză.

Ministerul Transporturilor din Rusia a criticat rezultatul votului, calificându‑l ca fiind „nedrept”.

Într-o declarație transmisă membrilor IMO înainte de vot, autoritățile ruse afirmau că Moscova „participă deschis și activ la munca tuturor organelor IMO” și că de curând „IMO a început să se abată de la rolul său imparțial în afacerile internaționale, acordând atenție sporită chestiunilor politice, în mare parte externe mandatului său clar definit”.

Rusia și-a pierdut locul la Consiliul IMO încă din 2023, pentru prima dată după decenii de prezență.

Atunci, Moscova concura pentru un loc din categoria „A”, dar nicio altă țară nu a fost respinsă — ceea ce evidenția faptul că excluderea ei a fost un caz singular.

Autoritățile de la Kiev — precum și reprezentanți ai organismelor internaționale relevante — au salutat decizia.

Concret, viceprim-ministrul și ministrul pentru Restaurarea Ucrainei, Oleksii Kuleba, a cerut statelor membre să nu susțină Rusia, argumentând că „o țară care ucide marinari și distruge infrastructură nu poate fi lăsată să stabilească standardele globale de siguranță maritimă.”

De asemenea, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a scris că respingerea candidaturii ruse reprezintă „încă o înfrângere pentru Federația Rusă în alegerile pentru organele de conducere ale structurilor internaționale … o continuare clară a izolării sale internaționale.”

Ucraina a subliniat că Rusia atacă porturi și nave civile, degradează infrastructura maritimă și operează cu o „flotă fantomă”, ameninţând astfel siguranţa navigaţiei.

Excluderea Rusiei din Consiliul IMO are, în principal, o semnificație diplomatică. Deși Moscova rămâne membră a organizației și poate participa la lucrările acesteia, pierderea locului în consiliu reduce capacitatea sa de a influența deciziile privind standardele globale de navigație și reglementările maritime.

De asemenea, acest rezultat reflectă tensiunile internaționale generate de invazia Rusiei în Ucraina din 2022 și de acțiunile militare și maritime care au urmat — inclusiv atacuri asupra porturilor și infrastructurilor civile.

Pentru o parte semnificativă a comunității internaționale, participarea Rusiei la organisme de reglementare maritimă ar fi incompatibilă cu normele de securitate și siguranţă internaţională.

Pe termen scurt, respingerea candidaturii ruse poate fi văzută ca un semnal de susținere pentru respectarea dreptului internațional și protejarea traficului maritim global.

În același timp, este probabil ca Rusia să continue să lucreze cu IMO — dar fără statutul de membră în consiliul de decizie, influența ei asupra reglementărilor și normelor maritime va fi considerabil limitată.