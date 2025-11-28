International

Lovitură diplomatică pentru Rusia. A fost scoasă din consiliul de conducere al IMO

Comentează știrea
Lovitură diplomatică pentru Rusia. A fost scoasă din consiliul de conducere al IMOnave Rusia / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

În urma votului de vineri, Federația Rusă nu a obținut suficiente voturi pentru a reintra în consiliul de conducere al agenției maritime a Națiunilor Unite, organism cunoscut sub abrevierea IMO.

Acest rezultat marchează un nou eșec diplomatic, după ce Moscova nu a fost realasă în toamna acestui an în consiliul de conducere al agenției de aviație a ONU.

Ce este IMO și ce loc ocupa Rusia

Agenția IMO, cu sediul la Londra, are rolul de a reglementa siguranța și securitatea transportului maritim internațional, dar și de a preveni poluarea mărilor.

Organizația reunește 176 de state membre. Rusia este membru al IMO din 1958 și, până în 2023, fusese constant realesă în consiliul de conducere al instituției.

Legenda miresei fără cap care a făcut celebru un oraș minuscul din Europa. De ce vin turiștii în număr record
Legenda miresei fără cap care a făcut celebru un oraș minuscul din Europa. De ce vin turiștii în număr record
Ioan Neculaie, milionarul care și-a măsurat Rolls-ul cu ruleta
Ioan Neculaie, milionarul care și-a măsurat Rolls-ul cu ruleta

Anul acesta, 48 de țări au candidat pentru 40 de locuri disponibile pe un mandat de doi ani.

Rusia a fost singurul stat respins din categoria „A” — adică din rândul țărilor cu cel mai mare interes în transportul internațional maritim, grup care include și mari puteri precum Statele Unite şi Republica Populară Chineză.

Reacțiile oficiale și argumentele Moscovei

Ministerul Transporturilor din Rusia a criticat rezultatul votului, calificându‑l ca fiind „nedrept”.

Într-o declarație transmisă membrilor IMO înainte de vot, autoritățile ruse afirmau că Moscova „participă deschis și activ la munca tuturor organelor IMO” și că de curând „IMO a început să se abată de la rolul său imparțial în afacerile internaționale, acordând atenție sporită chestiunilor politice, în mare parte externe mandatului său clar definit”.

Rusia și-a pierdut locul la Consiliul IMO încă din 2023, pentru prima dată după decenii de prezență.

Atunci, Moscova concura pentru un loc din categoria „A”, dar nicio altă țară nu a fost respinsă — ceea ce evidenția faptul că excluderea ei a fost un caz singular.

Condamnări și poziția Ucrainei

Autoritățile de la Kiev — precum și reprezentanți ai organismelor internaționale relevante — au salutat decizia.

Concret, viceprim-ministrul și ministrul pentru Restaurarea Ucrainei, Oleksii Kuleba, a cerut statelor membre să nu susțină Rusia, argumentând că „o țară care ucide marinari și distruge infrastructură nu poate fi lăsată să stabilească standardele globale de siguranță maritimă.”

U.N. shipping agency's

U.N. shipping agency's / sursa foto: dreamstime.com

De asemenea, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a scris că respingerea candidaturii ruse reprezintă „încă o înfrângere pentru Federația Rusă în alegerile pentru organele de conducere ale structurilor internaționale … o continuare clară a izolării sale internaționale.”

Ucraina a subliniat că Rusia atacă porturi și nave civile, degradează infrastructura maritimă și operează cu o „flotă fantomă”, ameninţând astfel siguranţa navigaţiei.

Semnificația deciziei și implicații pentru navigația globală

Excluderea Rusiei din Consiliul IMO are, în principal, o semnificație diplomatică. Deși Moscova rămâne membră a organizației și poate participa la lucrările acesteia, pierderea locului în consiliu reduce capacitatea sa de a influența deciziile privind standardele globale de navigație și reglementările maritime.

De asemenea, acest rezultat reflectă tensiunile internaționale generate de invazia Rusiei în Ucraina din 2022 și de acțiunile militare și maritime care au urmat — inclusiv atacuri asupra porturilor și infrastructurilor civile.

Pentru o parte semnificativă a comunității internaționale, participarea Rusiei la organisme de reglementare maritimă ar fi incompatibilă cu normele de securitate și siguranţă internaţională.

Pe termen scurt, respingerea candidaturii ruse poate fi văzută ca un semnal de susținere pentru respectarea dreptului internațional și protejarea traficului maritim global.

În același timp, este probabil ca Rusia să continue să lucreze cu IMO — dar fără statutul de membră în consiliul de decizie, influența ei asupra reglementărilor și normelor maritime va fi considerabil limitată.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:53 - Legenda miresei fără cap care a făcut celebru un oraș minuscul din Europa. De ce vin turiștii în număr record
23:46 - Un influencer de fitness a murit în timpul unei provocări extreme de îngrășare
23:38 - Fosta soție a unui membru al familiei regale din Dubai, acuzată de răpirea copiilor
23:31 - Orbán, surprins din nou la Kremlin. Liderii UE explodează: A mers fără mandat
23:22 - Ministrul Finanțelor, despre rectificarea bugetară: Am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde a fost ne...
23:15 - Lovitură diplomatică pentru Rusia. A fost scoasă din consiliul de conducere al IMO

HAI România!

Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională

Proiecte speciale