Lovitură de stat militară în Guineea-Bissau. Președintele, arestat de rebeli

Un grup de ofițeri declară că a preluat controlul asupra Guineei-Bissau, iar președintele Umaro Sissoco Embaló a fost arestat, potrivit BBC. În capitala Bissau s-au auzit focuri de armă, iar surse guvernamentale au declarat că Embaló a fost reținut.

Ofițerii au apărut apoi la televiziunea de stat, spunând că au suspendat procesul electoral, în timp ce națiunea vest-africană aștepta rezultatul alegerilor prezidențiale de duminică.

Aceștia au spus că acționează pentru a dejuca un complot al unor politicieni anonimi care aveau „sprijinul unui cunoscut baron al drogurilor” pentru a destabiliza țara și au anunțat închiderea granițelor și impunerea stării de asediu.

Situată între Senegal și Guineea, țara predispusă la lovituri de stat este cunoscută ca un centru notoriu al traficului de droguri, unde armata a fost influentă încă de la independența față de Portugalia în 1974.

Rezultatele alegerilor erau așteptate joi și atât Embaló, cât și cel mai bine plasat rival al său, Fernando Dias, revendicaseră victoria. Dias a fost susținut de fostul prim-ministru Domingos Pereira, care fusese descalificat de la candidatură.

Miercuri după-amiază târziu, Embaló a declarat pentru France 24 într-un apel telefonic: „Am fost demis”. Surse guvernamentale au declarat ulterior pentru BBC că Dias, Pereira și ministrul de Interne Botché Candé au fost, de asemenea, reținuți. Puciștii i-au reținut și pe șeful armatei, generalul Biague Na Ntan, și pe adjunctul său, generalul Mamadou Touré, spun sursele.

Într-o declarație comună, liderii misiunilor de observare a alegerilor din Uniunea Africană și din blocul vest-african Ecowas și-au exprimat „profunda îngrijorare față de anunțul unei lovituri de stat de către forțele armate”.

Aceștia au spus că țara a fost pregătită pentru anunțarea rezultatelor alegerilor după ceea ce a descris ca fiind un proces „ordonat și pașnic”. „Este regretabil că acest anunț a venit într-un moment în care misiunile tocmai încheiaseră întâlnirea cu cei doi candidați principali la președinție, care ne-au asigurat de disponibilitatea lor de a accepta voința poporului”, au spus ei.

Martorii din Bissau au auzit focuri de armă, dar nu a fost imediat clar cine a fost implicat în atac sau dacă au existat victime. Sute de oameni aflați pe jos și în vehicule au fugit, căutând adăpost în timp ce se auzeau împușcăturile, a relatat AFP.

Mai târziu, generalul Denis N'Canha, șeful casei militare de la palatul prezidențial, a citit o declarație prin care declara preluarea puterii. El a spus că ofițerii au format „Înaltul Comandament Militar pentru Restaurarea Ordinii” și a instruit populația să „rămână calmă”.

Au fost ridicate puncte de control în Bissau, iar străzile erau pustii înainte de interdicția de circulație, care urma să înceapă la ora 19:00 GMT.

Portugalia a cerut revenirea la ordinea constituțională, ministerul său de externe îndemnându-i „pe toți cei implicați să se abțină de la orice act de violență instituțională sau civică”.

Fosta colonie portugheză a fost martora a cel puțin nouă lovituri de stat sau tentative de lovitură de stat în ultimele cinci decenii.

Embaló a declarat că a supraviețuit mai multor tentative de lovitură de stat în timpul mandatului său. Cu toate acestea, criticii săi susțin că a fabricat crize pentru a reprima disidența. Bărbatul în vârstă de 53 de ani a vrut să intre în istorie ca singurul președinte al țării care a obținut un al doilea mandat consecutiv în ultimii 30 de ani.

Inițial, el spusese că nu va candida pentru un al doilea mandat. Înainte de alegerile amânate, legitimitatea sa fusese pusă la îndoială, opoziția afirmând că mandatul său ar fi trebuit să se încheie oficial în februarie 2025.

Guinea-Bissau este una dintre cele mai sărace țări din lume, cu o populație de peste două milioane de locuitori. Litoralul său are multe insule nelocuite, ceea ce o face ideală pentru traficanții de droguri - ONU numind-o „narco-stat”, deoarece a fost un punct cheie de tranzit pentru cocaina provenită din America Latină către Europa.