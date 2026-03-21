Sport

Lotul echipei Sassuolo, lovit de o epidemie de tuse convulsivă chiar înainte de meciul cu Juventus

Comentează știrea
Sassuolo. Sursa foto Facebook
Din cuprinsul articolului

Sassuolo se confruntă cu probleme serioase de efectiv înaintea partidei programate sâmbătă seară împotriva formației Juventus Mai mulți jucători din lotul de bază s-au îmbolnăvit în cursul acestei săptămâni și nu vor putea juca, a anunțat clubul de fotbal într-un comunicat.

Un caz de pertussis (tuse convulsivă) a fost confirmat în cadrul echipei profesioniste, iar alte câteva persoane prezintă simptome similare și au fost plasate în izolare preventivă. În total, situația afectează un număr semnificativ de jucători, ceea ce reduce considerabil opțiunile antrenorului pentru meciul din Serie A.

Clubul nu a făcut publice numele fotbaliștilor afectați, însă a precizat că monitorizează constant evoluția situației medicale și că a informat deja Liga italiană de fotbal Lega Serie A în legătură cu focarul apărut în lot. De asemenea, conducerea clubului a subliniat că toate protocoalele sanitare sunt respectate, iar jucătorii simptomatici au fost separați de restul echipei pentru a limita riscul de răspândire.

Situația este una delicată pentru Sassuolo, care pierde mai mulți jucători importanți chiar înaintea unui meci considerat dificil. Absențele afectează atât compartimentul defensiv, cât și linia de mijloc, ceea ce obligă staff-ul tehnic să reconfigureze strategia de joc cu puțin timp înainte de fluierul de start.

MAE a identificat românca arestată după ce a încercat să intre în baza cu submarine nucleare britanice alături de un iranian
MAE a identificat românca arestată după ce a încercat să intre în baza cu submarine nucleare britanice alături de un iranian
Nouă terapie experimentală pentru cancer. Ar putea fi tratat cu ajutorul bacteriilor modificate genetic
Nouă terapie experimentală pentru cancer. Ar putea fi tratat cu ajutorul bacteriilor modificate genetic
Sursa foto: Facebook - Juventus Torino

În ciuda acestor probleme medicale, partida se va desfășura conform programului stabilit. Meciul împotriva lui Juventus este programat sâmbătă seară, de la ora 21:45, fără modificări de calendar.

De partea cealaltă, Juventus traversează o perioadă intensă, în contextul pregătirilor pentru meciurile internaționale. Antrenorul Gennaro Gattuso se bazează pe mai mulți jucători convocați la echipa națională a Italiei, printre care Federico Gatti, Andrea Cambiaso și Manuel Locatelli, toți urmând să fie implicați în acțiunile din preliminariile pentru Cupa Mondială.

Pentru naționala Italiei, următorul obiectiv este semifinala barajului de calificare, programată joi, împotriva Irlandei de Nord.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:35 - Silviu Mănăstire: Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul. De ce îi disprețuiește pe oamenii din Capitală
22:26 - Cum gătesc restaurantele somonul astfel încât să nu se ardă și să rămână gustos
22:14 - MAE a identificat românca arestată după ce a încercat să intre în baza cu submarine nucleare britanice alături de un ...
22:05 - Silviu Mănăstire: Bolojan l-a șantajat pe Iohannis, ca să ajungă președinte interimar
21:59 - Oltenia - ziua celei mai „fierbinți” regiuni istorice românești
21:47 - Nouă terapie experimentală pentru cancer. Ar putea fi tratat cu ajutorul bacteriilor modificate genetic

HAI România!

Silviu Mănăstire: Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul. De ce îi disprețuiește pe oamenii din Capitală
Silviu Mănăstire: Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul. De ce îi disprețuiește pe oamenii din Capitală
Silviu Mănăstire: Bolojan l-a șantajat pe Iohannis, ca să ajungă președinte interimar
Silviu Mănăstire: Bolojan l-a șantajat pe Iohannis, ca să ajungă președinte interimar
Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur
Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur

Proiecte speciale