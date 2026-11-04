Angajatorii din România au declarat 29.992 de locuri de muncă vacante, potrivit datelor centralizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe posturi sunt pentru șoferi, manipulanți de mărfuri, muncitori necalificați, agenți de securitate și curieri.

Alte 196 de locuri de muncă sunt disponibile în Spațiul Economic European, prin intermediul rețelei EURES România, în țări precum Norvegia, Polonia, Cehia, Irlanda și Olanda.

Cele mai multe oferte de angajare sunt pentru următoarele ocupații:

-Conducător auto transport rutier – 3.682 de locuri;

-Manipulant mărfuri – 1.255;

-Muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor – 1.249;

-Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie și parchet – 1.204;

-Agent de securitate – 1.157;

-Curier – 1.089;

-Lucrător comercial – 953;

-Muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții – 654;

-Muncitor necalificat la întreținerea drumurilor, șoselelor, podurilor și barajelor – 642;

-Agent de curățenie în clădiri și mijloace de transport – 519.

Din totalul celor 29.992 de posturi declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.099 sunt destinate persoanelor cu studii superioare.

Printre ocupațiile pentru care se fac angajări în această categorie se numără inginerii din diferite domenii, managerii, consilierii, experții, inspectorii, referenții și economiștii în economie generală, medicii din diverse specializări și programatorii.

Pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale sunt disponibile 5.937 de locuri de muncă. Angajatorii caută agenți de securitate, asistenți medicali generaliști, agenți de vânzări, agenți de servicii pentru clienți și asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav.

Alte 6.096 de posturi sunt destinate persoanelor cu studii profesionale. Printre ocupațiile solicitate se află conducătorii auto pentru transport rutier, sudorii, mașiniștii la mașini pentru terasamente (ifroniștii), operatorii la mașini-unelte cu comandă numerică și lucrătorii comerciali.

Cele mai multe posturi, respectiv 15.860, sunt disponibile pentru persoanele fără studii sau cu studii primare și gimnaziale. În această categorie se regăsesc locuri de muncă pentru muncitori necalificați la asamblarea și montarea pieselor, manipulanți de mărfuri, muncitori necalificați în construcții, curieri și alte ocupații similare.

Prin rețeaua EURES România, angajatorii din Spațiul Economic European oferă 196 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe sunt în Norvegia și Polonia.

Distribuția posturilor pe țări și domenii este următoarea:

-Norvegia – 81 de locuri de muncă: lucrători în producție pentru prelucrarea somonului, dulgheri, zidari, betoniști și muncitori în construcții;

-Polonia – 50 de locuri de muncă: muncitori în producția de prelucrare a peștelui;

-Republica Cehă – 20 de locuri de muncă: operatori de linie de producție și muncitori la asamblarea echipamentelor mecanice;

-Irlanda – 20 de locuri de muncă: culegători de fructe, lucrători în centre de ambalare și muncitori necalificați în agricultură;

-Olanda – 16 locuri de muncă: inspectori veterinari și lucrători în sere;

-Suedia – 5 locuri de muncă: operatori CNC și sudori;

-Spania – 4 locuri de muncă: manageri în construcții și șefi de șantier.

Lista locurilor de muncă vacante din România poate fi consultată pe site-ul ANOFM, în secțiunea „Locuri de muncă vacante”. Ofertele din Spațiul Economic European sunt disponibile pe platforma EURES România.

Persoanele interesate să se angajeze se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din localitatea de domiciliu sau de reședință. Datele de contact ale acestora sunt publicate pe site-ul ANOFM.

Agenția precizează că baza de date privind locurile de muncă vacante este dinamică și se actualizează în timp real, în funcție de posturile declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării acestora.