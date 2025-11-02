Livrator străin, agresat în Popești‑Leordeni, după o șicanare în trafic

Un livrator străin în vârstă de 24 de ani a fost victima unei agresiuni în oraşul Popești‑Leordeni (judeţul Ilfov), după ce ar fi fost implicat într‑o şicanare în trafic.

Incidentul a fost sesizat de către victima care a reclamat că două persoane au coborât dintr‑un autoturism şi l‑ar fi lovit, după ce i‑ar fi adresat injurii. Ancheta este în curs.

Poliţiştii din Popeşti‑Leordeni au fost sesizaţi de către o persoană de cetăţenie străină, în vârstă de 24 de ani, care a relatat că, în timp ce conducea un motociclu pe o stradă din localitate, ar fi fost implicat într‑o şicanare în trafic cu un autoturism.

Cele două persoane din autoturism „ar fi coborât și l‑ar fi bătut, ulterior adresându‑i injurii”.

Din verificările preliminare rezultă că sâmbătă după‑amiază, în urma acestei şicanări, ar fi avut loc un conflict verbal între tânăr şi cele două persoane, după care agresorii l‑ar fi lovit fizic, folosind un obiect în zona pieptului.

Potrivit unor relatări, victima este un livrator originar din Sri Lanka.

În imaginile care au apărut în mediul online se poate observa o tânără care îl scuipă pe livrator şi îl loveşte cu un cablu, în timp ce victima spune „No, please”.

Livrator străin agresat în Popești Leordeni de o individă și un individ coborâți dintr-un BMW X5 pic.twitter.com/w8Uw2e0YHd — aktual24.ro (@ak24ro) November 2, 2025

În paralel, tânărul agresor — un bărbat — îl întreabă pe livrator în repetate rânduri: „de ce filmezi?” (în engleză) conform relatărilor.

Identităţile agresorilor nu au fost făcute publice de către autorități până în momentul redactării acestei ştiri.

Poliţia a anunţat că, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „lovire sau alte violenţe”, cercetările sunt în curs pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul. stiripesurse.ro

De asemenea, se analizează dacă fapta a fost urmărită sau dacă există şi componente adiacente‑cum ar fi folosirea unui obiect de lovire sau eventuale motive adăugate‑şi ce sancţiuni legale pot fi aplicate.