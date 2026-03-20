Limbaj obscen în Parlament. Microfonul deschis l-a dat de gol pe un deputat PNL

Camera deputaților. Sursă foto: Facebook
Un moment tensionat și neașteptat a avut loc în Parlament, în timpul unei ședințe de plen dedicate temelor economice, chiar înainte de dezbaterile din plenul reunit privind bugetul de stat pentru anul viitor. În centrul atenției s-a aflat deputatul PNL Bogdan Ionel Ovidiu, surprins folosind un limbaj nepotrivit în timp ce se afla la tribună.

Moment tensionat în Parlament

Intervenția parlamentarului începuse într-o notă formală, cu referiri la proiectul de lege privind plafoanele fiscal-bugetare. Acesta a evidențiat o serie de elemente pe care le consideră pozitive, printre care stabilirea unui calendar clar pentru reducerea deficitului bugetar, ajustarea cheltuielilor publice și creșterea ponderii investițiilor în economie.

De asemenea, deputatul a amintit necesitatea orientării creșterii economice către investiții și exporturi, sugerând o schimbare de paradigmă în politica economică.

Natalia Intotero l-a oprit

Pe parcursul discursului, Bogdan Ionel Ovidiu a anunțat că intenționează să abordeze subiectul într-o manieră mai puțin tehnică, făcând trimitere la contextul adoptării legislației privind responsabilitatea fiscal-bugetară. Discursul său urma să se extindă asupra cadrului mai larg al politicilor economice și al modului în care acestea au evoluat în ultimii ani.

Prăjitură cu ciocolată, smântână și bere neagră. Rețeta deliciului irlandez
Umberto Bossi, fondatorul Ligii Nordului, a murit. Politicianul italian avea 84 de ani

Momentul a fost însă întrerupt de vicepreședintele Camerei Deputaților, Natalia Intotero, care conducea ședința. Aceasta i-a atras atenția că intervenția sa nu corespunde punctului aflat în dezbatere, precizând că face referire la un subiect care urma să fie discutat ulterior pe ordinea de zi. Corecția a fost făcută în mod direct, în încercarea de a readuce discuția în cadrul procedural stabilit.

Bogdan Ionel Ovidiu, limbaj vulgar

În acel context, în sală s-a auzit o reacție a deputatului liberal, exprimată într-un limbaj vulgar, moment care a fost perceput ca un derapaj de conduită în spațiul parlamentar. Incidentul a atras imediat atenția celor prezenți.

„P.la mea!”, a spus deputatul PNL.

Incidentul s-a petrecut într-o etapă importantă a procesului legislativ, când Parlamentul analizează direcțiile bugetare pentru anul următor, un subiect care implică decizii majore privind cheltuielile publice, investițiile și echilibrele macroeconomice.

