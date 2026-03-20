Limbaj obscen în Parlament. Microfonul deschis l-a dat de gol pe un deputat PNL

Un moment tensionat și neașteptat a avut loc în Parlament, în timpul unei ședințe de plen dedicate temelor economice, chiar înainte de dezbaterile din plenul reunit privind bugetul de stat pentru anul viitor. În centrul atenției s-a aflat deputatul PNL Bogdan Ionel Ovidiu, surprins folosind un limbaj nepotrivit în timp ce se afla la tribună.

Intervenția parlamentarului începuse într-o notă formală, cu referiri la proiectul de lege privind plafoanele fiscal-bugetare. Acesta a evidențiat o serie de elemente pe care le consideră pozitive, printre care stabilirea unui calendar clar pentru reducerea deficitului bugetar, ajustarea cheltuielilor publice și creșterea ponderii investițiilor în economie.

De asemenea, deputatul a amintit necesitatea orientării creșterii economice către investiții și exporturi, sugerând o schimbare de paradigmă în politica economică.

Pe parcursul discursului, Bogdan Ionel Ovidiu a anunțat că intenționează să abordeze subiectul într-o manieră mai puțin tehnică, făcând trimitere la contextul adoptării legislației privind responsabilitatea fiscal-bugetară. Discursul său urma să se extindă asupra cadrului mai larg al politicilor economice și al modului în care acestea au evoluat în ultimii ani.

Momentul a fost însă întrerupt de vicepreședintele Camerei Deputaților, Natalia Intotero, care conducea ședința. Aceasta i-a atras atenția că intervenția sa nu corespunde punctului aflat în dezbatere, precizând că face referire la un subiect care urma să fie discutat ulterior pe ordinea de zi. Corecția a fost făcută în mod direct, în încercarea de a readuce discuția în cadrul procedural stabilit.

În acel context, în sală s-a auzit o reacție a deputatului liberal, exprimată într-un limbaj vulgar, moment care a fost perceput ca un derapaj de conduită în spațiul parlamentar. Incidentul a atras imediat atenția celor prezenți.

„P.la mea!”, a spus deputatul PNL.

Incidentul s-a petrecut într-o etapă importantă a procesului legislativ, când Parlamentul analizează direcțiile bugetare pentru anul următor, un subiect care implică decizii majore privind cheltuielile publice, investițiile și echilibrele macroeconomice.