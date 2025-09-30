Politica

Liderul PNL Maramureş, despre Câciu și Budăi: Cei doi încearcă să fie vocea critică a PSD

Liderul PNL Maramureş, despre Câciu și Budăi: Cei doi încearcă să fie vocea critică a PSD
Liderul PNL Maramureş, Ionel Bogdan, a declarat, marţi, că dacă „Noul PSD” este reprezentat în sptațiul public de Adrian Câciu, deputat PSD și fost ministru de finanțe, şi Marius Budăi, deputat PSD și fost ministru al Muncii, atunci „nu e de mirare că spațiul public e sufocat de aceleași teorii vechi”. „Dacă te uiți zilele acestea la știri, e imposibil să nu remarci aparițiile domnilor Câciu și Budăi”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Ionel Bogdan: Adrian Câciu şi Marius Budăi concurează cu AUR și SOS

Liderul PNL Maramureş a susţinut că, în aceste zile, apariţiile publice ale lui Adrian Câciu şi Marius Budăi sunt constante, cei doi părând să „concureze” cu partidele AUR sau SOS.

„Dacă te uiți zilele acestea la știri, e imposibil să nu remarci aparițiile domnilor Câciu și Budăi. Zilnic par să concureze cu AUR, SOS sau alți opozanți de profesie, încercând să arate că sunt „vocea critică” a PSD”, a spus acesta.

Ionel Bogdan: Adrian Câciu și Marius Budăi, figuri reșapate și gălăgioase

Ionel Bogdan a declarat că, dacă „Noul PSD” înseamnă tot Adrian Câciu şi Marius Budăi în prim-plan, adică „aceleaşi figuri reşapate şi zgomotoase”, nu este surprinzător faptul că spaţiul public continuă să fie dominat de „teorii vechi”, care au condus şi în trecut pe direcţii greşite.

„Dacă acesta este „Noul PSD”, dar tot cu Adrian Câciu și Marius Budăi în prim-plan – aceleași figuri reșapate și gălăgioase – atunci nu e de mirare că spațiul public e sufocat de aceleași teorii vechi, care ne-au dus și în trecut pe drumuri greșite”, a afirmat liderul PNL Maramureș.

Ionuț Stroe, recunoaște! „Sunt divergențe cu PSD”. Ce s-a decis cu demiterile lui Marius Budăi și Virgil Popescu

„Tupeul ține loc de ierarhie”

Liderul PNL Maramureş a afirmat că PSD are, de asemenea, oameni mai bine pregătiţi şi mai corecţi, în raport cu partenerii politici sau sociali din prezent.

„Sunt convins că PSD are și oameni mai pregătiți și mai corecți față de partenerii politici sau sociali. Din păcate, tupeul ține loc de ierarhie și tot cei mai slabi ajung să dicteze tonul. Nu cred că asta arată că votul oamenilor a fost cu adevărat înțeles”, a mai spus acesta.

