Liderii mediului de afaceri avertizează: AI, schimbările climatice și conflictele geopolitice vor modela viitorul economic

La nivel mondial, mediul de afaceri traversează o perioadă marcată de competiție acerbă, instabilitate geopolitică și ritm accelerat al inovațiilor tehnologice, potrivit Global Risks Report 2026, realizat de World Economic Forum și analizat de Marsh și Zurich Insurance Group. Raportul arată că aceste tendințe vor exercita presiuni tot mai mari asupra companiilor în următoarele 12 luni.

Potrivit liderilor de business consultați, în topul riscurilor imediate pentru 2026 se află confruntările geoeconomice, conflictele armate între state, fenomenele meteo extreme, polarizarea socială și dezinformarea. Pe termen mediu, riscurile sociale sunt în creștere rapidă, iar dezinformarea și polarizarea sunt proiectate să urce în primele poziții ale clasamentului amenințărilor pentru următorii doi ani.

Raportul subliniază că societățile devin tot mai divizate, iar riscurile sociale și reputaționale pentru companii sunt în creștere, punând accent pe necesitatea adoptării unor strategii proactive de gestionare a riscurilor la nivel global.

„Accentuarea decalajelor se află în centrul riscurilor sociale cu care ne confruntăm cu toții – de la fragmentarea socială și inegalitate, până la deteriorarea stării de sănătate și a bunăstării. În pofida gravității încreștere a acestor riscuri globale, guvernele se îndepărtează de multedintre cadrele consacrate concepute pentru a aborda provocările comune. Ca urmare, societățile divizate sunt împinse tot mai aproapede instabilitate socială și de escaladarea conflictelor”, a declarat Andrew George, președinte Specialty, Marsh Risk.

Concluziile fac parte din analiza liderilor seniori de la Marsh, companie globală specializată în managementul riscului, reasigurări, soluții de capital și consultanță de management, și Zurich Insurance Group, unul dintre cei mai importanți asigurători multi-linie la nivel global și furnizor de servicii de reziliență. Cele două companii sunt parteneri strategici ai World Economic Forum și membri ai Global Risks Advisory Board.

Pe termen lung, raportul evidențiază apariția unei noi ere a competiției globale, în care majoritatea riscurilor analizate – 33 la număr, cu excepția confruntărilor geoeconomice – sunt anticipate de liderii de business să devină mai severe în următorii zece ani.

Potrivit studiului, 57% dintre respondenți se așteaptă la un context global turbulent sau instabil în următorul deceniu. În perspectiva pe termen lung, riscurile de mediu și cele tehnologice se conturează drept principalele amenințări pentru mediul de afaceri internațional.

„Liderii de business din marile economii sunt profund îngrijorați de sustenabilitatea sistemelor de pensii și de sănătatea publică. Acestelacune amenință atât bunăstarea forței de muncă, cât și stabilitateasocială. Cu toate acestea, este remarcabil faptul că riscurile sociale – precum deteriorarea stării de sănătate, lipsa infrastructurii publice și a mecanismelor de protecție socială – abia sunt reflectate în perspectivade risc pe 10 ani, deși efectele lor remodelează deja lumea în care trăim. Fără acțiune urgentă și colaborare, riscăm să ignorăm tocmaiamenințările care ne pot defini viitorul”, a arătat Alison Martin, CEO Life, Health and Bank Distribution în cadrulZurich.

Raportul atrage atenția că progresele în inteligența artificială (AI) și calculul cuantic vor avea efecte semnificative asupra pieței muncii, structurilor sociale, infrastructurii și relațiilor geopolitice, putând amplifica decalajele economice între regiuni.

„Progresele în AI și calculul cuantic remodelează rapid piețele munciiși geopolitica, cu implicații profunde care vor transforma viețileoamenilor, vor îmbunătăți sănătatea și prosperitatea și vor modelaviitorul națiunilor. Pe măsură ce automatizarea și descoperirile cuantice accelerează, guvernele și mediul de afaceri trebuie să colaboreze pentrua aborda provocările generate de redundanța anumitor roluri, concentrarea economică și potențialul de perturbări sistemice ale infrastructurii critice și ale încrederii digitale”, a declarat Andrew George, președinte Specialty la Marsh Risk.

De asemenea, infrastructura critică, vulnerabilă la o gamă largă de amenințări – de la tăieri ale cablurilor submarine până la perturbarea sateliților – va necesita investiții substanțiale pentru a fi modernizată și protejată eficient, conform analizei.

„În pofida faptului că fenomenele meteo extreme, atacurile ciberneticeși conflictele geopolitice generează amenințări tot mai mari, perturbarea infrastructurii critice s-a clasat abia pe locul 23 în rândulriscurilor globale pentru următorul deceniu. Aceasta este o omisiune periculoasă”, a afirmat Peter Giger, Group Chief Risk Officer, Zurich.

El a subliniat că, de la rețelele electrice suprasolicitate de valuri record de căldură până la orașele de coastă expuse creșterii nivelului mării, societatea se bazează pe sisteme slab pregătite.

„De la rețelele electrice suprasolicitate de valuri record de căldură, până la orașele de coastă expuse creșterii nivelului mării, ne bazăm pe sisteme insuficient pregătite și subfinanțate. Atunci cândinfrastructura cedează, totul este pus în pericol. Este esențial sărecunoaștem cât de interconectate sunt aceste amenințări și să investimacum în consolidarea rezilienței, înainte de următoarea criză”, a adăugat el.

Perspectivele Marsh și Zurich se bazează pe concluziile celei de-a 21-a ediții a Global Risks Report, realizat de World Economic Forum. Raportul a integrat răspunsurile a peste 1.300 de experți și 11.000 de lideri de business, alături de interviuri cu sute de specialiști, pentru a analiza percepțiile privind riscurile pe termen scurt, mediu și lung.

Global Risks Report este elaborat de Global Risks Initiative, parte a Centre for the New Economy and Society al World Economic Forum.

Marsh (NYSE: MRSH) este un lider global în managementul riscului, reasigurări, soluții de capital, consultanță de management și servicii pentru resurse umane și investiții, activând în 130 de țări.

Zurich Insurance Group este unul dintre cei mai importanți asigurători multi-linie la nivel global, cu peste 150 de ani de activitate și peste 75 de milioane de clienți în mai mult de 200 de țări și teritorii. Grupul oferă servicii care depășesc asigurările tradiționale, contribuind la consolidarea rezilienței clienților și promovând inițiative precum Zurich Forest, pentru împădurirea și restaurarea biodiversității în Pădurea Atlantică din Brazilia. Zurich Insurance Group are peste 63.000 de angajați, sediul central în Zurich, Elveția, este listat la SIX Swiss Exchange (ZURN) și derulează un program ADR de nivel I (ZURVY) tranzacționat pe piața OTCQX.