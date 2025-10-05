Lideri PSD, despre achiziția de Duster făcută de Guvern. Este ilegală cu totul

Adrian Câciu a criticat întreg procesul prin care Guvernul a achiziționat 17 mașini Dacia Duster. Fostul ministru al Finanțelor a explicat că este vorba despre o ilegalitate. Și l-a criticat pe Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului Ilie Bolojan.

„Cancelaria talcioc? Sau cum să fentezi legea prin aducerea în ridicol a unei instituții de rang înalt. Din ciclul: «Când ești prost de mic, când ești mare, doar te joci. Dar tot mic și prost rămâi!» Autoutilitara este, prin definiție, un mijloc de transport marfă. Ca să fenteze legea, șeful cancelariei nu a luat autoturisme. A luat autoutilitare că, deh, legea nu are interdicție pentru ele... Păi nu prevede legea interdicție pentru autoutilitare”, a scris Câciu pe contul de Facebook.

Apoi a revenit și a mai făcut câteva precizări.

Și a venit «deșteptul-șef». Și a găsit el «șmecheria». «Băi», a zis el, "legea interzice autoturismele, dar nu şi autoutilitarele»... :)). Păi normal, deșteptule, că doar nu cari ceapă la Guvern. Și nici Lagavulin. De ce nu oi fi luat tu niște tiruri, nu te înțeleg... măcar să o faci lată până la capăt! Sau, mai știi, vrea nea Jurca să care baxuri de vin şi nu are cu ce, și îi trebuie 17 autoutilitare?

Dar și aşa, tot are nevoie de facturi, avize de însoțire a mărfii, note de intrare-recepție, bonuri de consum, mă rog, un biblioraft de documente.. :)). Concluzie: a vrut să ocolească legea în vigoare, dar a încălcat alte legi.

Iar Curtea de Conturi trebuie să impute acești bani și mă refer la toți banii, inclusiv banii de benzină. Mai mult decât atât, autoutilitarele respective nu intră pe cota de combustibil.

Aceea este alocată pentru autoturisme... :))). Intrând acum un pic în istoric. Că e bun pentru partea de moralitate, dar și de efect financiar... Când eram ministru de finanțe am inițiat OUG 34/2023 şi am interzis achiziţia, dar și leasingul pentru autoturisme. Veneam după un deficit pe cash de 5,7% din PIB şi un ESA de 6,3%.

Aveam probleme pe partea deficit, ne propusesem să închidem 2023 la 4,4%, dar, din start, în 20 decembrie 2022, Parlamentul României adoptase o lege (Legea 370), la o zi după ce adoptasem legea bugetului (Legea 368), care reducea veniturile bugetului general consolidat cu circa 10 miliarde lei fața de legea bugetului (prin prorogari de termene la celebra OG16/2022). A fost celebră perioada, s-a suprapus și peste celebra rotație a premierilor, dar şi peste demiterea șefilor ANAF şi Vamă sau peste dorința unora de a nu mai trage la fel în domeniul colectării”, a mai transmis Câciu.

„Este ilegală toată achiziția făcută de Cancelarie”, a concluzionat fostul ministru.

Critici au venit și de la deputatul PSD, Mihai Ghighiu, România are nevoie de eficientizarea și profesionalizarea aparatului de stat, iar guvernul Bolojan ne oferă încă un spectacol grotesc. După valuri de reforme bine gândite — ospătarii și apa de la guvern — se deschide un nou capitol: «Reforma Pick-up». Guvernul a semnat un contract de leasing pentru 17 Duster pick-up, ocolind cu grație prevederile OUG 156/2024 și OUG 34/2023, care interzic explicit astfel de achiziții. Prin «reinterpretarea» legii, modificarea peste noapte a regulamentelor și inventarea unei nevoi pentru o instituție care nici măcar nu are atribuții de transport marfă”, a spus politicianul.