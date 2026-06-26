Investitorul miliardar Leon Black a declarat vineri, în cadrul unei audieri desfășurate cu ușile închise în Congresul Statelor Unite, că nu a avut nicio implicare și nu a cunoscut activitățile infracționale ale lui Jeffrey Epstein, finanțistul condamnat pentru infracțiuni sexuale, potrivit Reuters.

Declarațiile au fost făcute în fața Comisiei pentru Supraveghere și Reformă Guvernamentală din Camera Reprezentanților, care investighează modul în care autoritățile federale au gestionat cazul Epstein.

În declarația sa introductivă, Leon Black a respins categoric acuzațiile care au circulat de-a lungul anilor cu privire la relația sa cu Epstein.

Audierea este considerată una dintre cele mai importante etape ale investigației desfășurate de Congres, având în vedere legăturile financiare dintre cei doi și amploarea scandalului care continuă să genereze întrebări la nivel politic și juridic.

În fața membrilor comisiei, Leon Black a făcut o serie de declarații ferme privind acuzațiile care îl vizează indirect în contextul relației sale cu Jeffrey Epstein.

„Vreau să afirm fără echivoc că nu am abuzat niciodată o femeie. Nu am avut niciodată relații cu o minoră”, a declarat Black.

El a adăugat că nu a fost implicat în trafic de persoane în scop sexual, nu i-a plătit lui Jeffrey Epstein pentru acces la femei și nu a fost niciodată șantajat de acesta.

Black este unul dintre numeroșii apropiați ai lui Epstein chemați să ofere explicații în cadrul anchetei parlamentare privind circumstanțele în care autoritățile federale au investigat cazul celebrului finanțist american.

În timpul audierii, Leon Black a explicat că l-a cunoscut pe Jeffrey Epstein timp de aproximativ 18 ani înainte de a începe să îl plătească pentru servicii de consultanță financiară și planificare succesorală.

Potrivit mărturiei sale, Epstein l-ar fi ajutat să rezolve o problemă complexă legată de administrarea averii sale. Black a precizat că știa despre condamnarea lui Epstein din 2008 pentru infracțiuni legate de prostituție, însă susține că i s-a spus la acel moment că fusese vorba despre „un incident izolat provocat de folosirea unui act de identitate fals”.

Miliardarul a declarat că regretă decizia de a-i acorda lui Epstein o a doua șansă începând cu anul 2013 și că a întrerupt definitiv relația profesională în 2018, după o perioadă de tensiuni și neînțelegeri.

Legăturile financiare dintre Leon Black și Jeffrey Epstein au devenit publice în 2021, când o investigație independentă comandată de compania Apollo Global Management a arătat că Black îi plătise lui Epstein aproximativ 158 de milioane de dolari pentru servicii de consultanță fiscală și de planificare patrimonială.

În urma dezvăluirilor, Black a renunțat la funcția de director executiv al Apollo Global Management, una dintre cele mai mari firme de investiții private din lume.

Ulterior, în 2023, omul de afaceri a acceptat să plătească încă 62,5 milioane de dolari către Insulele Virgine Americane pentru a evita eventuale acțiuni în justiție legate de investigațiile privind activitățile lui Jeffrey Epstein. Plata nu a reprezentat o recunoaștere a vreunei fapte penale.

Leon Black s-a confruntat în ultimii ani și cu mai multe procese civile intentate de femei care l-au acuzat de agresiuni sexuale. Două dintre aceste acțiuni au fost respinse de instanță, iar un al treilea proces este încă în desfășurare. Black a negat constant toate acuzațiile și nu a fost inculpat în niciun dosar penal.

Președintele Comisiei pentru Supraveghere, congresmanul republican James Comer, a declarat înaintea audierii că membrii comisiei au „sute de întrebări” privind tranzacțiile financiare ale lui Black și comunicările sale cu persoane considerate victime ale lui Epstein.

Comer a apreciat că audierea lui Leon Black ar putea deveni „cea mai importantă depoziție de până acum” în cadrul investigației parlamentare privind cazul Epstein.

Jeffrey Epstein a pledat vinovat în 2008 pentru acuzații privind solicitarea de prostituție în statul Florida și a executat o pedeapsă de 13 luni de închisoare.

În 2019, el a fost arestat din nou, de această dată la nivel federal, fiind acuzat de trafic sexual cu minore. Epstein a murit în august 2019 într-o celulă din Manhattan, iar autoritățile americane au stabilit că decesul a fost provocat de sinucidere.

Audierea lui Leon Black reprezintă una dintre cele mai importante etape ale anchetei desfășurate de Congresul SUA pentru a clarifica relațiile financiare și influența exercitată de Jeffrey Epstein asupra unor personalități din mediul de afaceri și din sfera politică americană.