Legenda cinematografiei românești împlinește 90 de ani

Marele actor Florin Piersic este una din puținele legende ale cinematografiei românești care mai este în viață. Majoritatea celor care i-au fost colegi și prieteni pe platourile de filmare nu mai sunt printre noi. Maestrul și-a revenit după unele probleme de sănătate. În toamna lui 2025, Maestrul a apărut în public la o partidă a echipei sale favorite „Universitatea Cluj”.

Actorul care l-a întruchipat pe „Mărgelatu” s-a născut la Cluj, la 27 ianuarie 1936, acum 89 de ani. Dinspre tată, medicul Ștefan Piersic, era bucovinean. Tatăl lui s-a născut la Corlata-Berchișești, în jud.Suceava. De fapt, actorul a copilărit atât la Corlata, cât și la Pojorâta și Cajvana. A copilărit chiar și în capitala Bucovinei. Atunci orașul era parte din România Mare, la Cernăuți. La Cluj, a absolvit actualul Colegiu Național „Emil Racoviță” care pe atunci se numea Liceul de Băieți Nr.3.

Actorul din seria „Mărgelatu” a urmat IATC pe care l-a absolvit în 1957. A absolvit la un an după Promoția de Aur a teatrului și filmului românesc.De fapt, asupra talentului său s-a pronunțat actrița și regizoarea Elena Negreanu, deci opțiunea pentru teatru și film nu a fost întâmplătoare.

Filmografia lui „Mărgelatu” este impresionantă. După un rol secundar în „Ciulinii Bărăganului” din 1959, unde joacă alături de Maria Tănase și alți actori ai perioadei, în 1961, are primul rol principal, „oțelarul” din „Aproape de soare”. Apoi, au urmat rolurile de haiduc din seria regizată de Dinu Cocea și seria de filme „Mărgelatu”, regizată succesiv de Doru Năstase, Gheorghe Vitanidis și Mircea Moldovan. Au fost rolurile care l-au impus definitiv în rândul publicului.

Evident, a jucat și roluri de boier (Damian Jder, Preda Buzescu), de spion, director, însă a rămas celebru pentru rolul lui „Mărgelatu”, un „cavaler al norocului” care se implică în lupta națională din intervalul 1821-1848.

Rolul lui Alexandru Ioan Cuza l-a avut în filmul „Rug și Flacără”, scenariul și regia Adrian Petringenariu, după romanul omonim al lui Eugen Uricaru.

Filmul „Aproape de Soare”, regizat la Combinatul Siderurgic Hunedoara de Savel Știopul în 1961 marchează unul din primele roluri ale maestrului Florin Piersic în cinematografia românească. A jucat atunci alături de actrița Vasilica Tastaman dar și de alți mari actori ai scenei și filmului românesc, inclusiv Maestrul Grigore Vasiliu Birlic, care juca în film, rolul tatălui Maestrului Piersic.

Actorul Florin Piersic a povestit că la filmare, a avut ocazia să stea de vorbă și cu tineri care doreau să se angajeze la combinat, așa cum era și personajul pe care el îl interpreta în film. Într-o zi, venit la filmări mai repede, actorul a intrat în vorbă cu un aspirant la calitatea de oțelar. Acesta era supărat că fusese respins la vizita medicală pe motiv că ar fi avut platfus.

Aspirantul nu știa că vorbea cu un actor, iar marele actor Florin Piersic nu i-a spus cum îl cheamă, și-a dat numele din film. A spus locul din film de unde venea. Țăranul s-a supărat, spunând că nu e nimeni cu acel nume în acel sat. „Nu-i nime în sat cu numele aista. Eu îi știu pe tăți!” a spus aspirantul. „Nu știi tu, dar este”! a plusat actorul. Aspirantul, răsucind o țigară a spus că va sta acolo. A zis că se va face oțelar până la urmă. Actorul ar fi vorbit cu directorii combinatului, le-ar fi povestit situația, dorința acelui tânăr de a munci la Combinatul Siderurgic Hunedoara și acel aspirant a fost angajat. Povestea nu avea să se termine aici...

Actorul Florin Piersic a făcut acel film și timpul a trecut. La un moment dat, actorul a avut surpriza când călătorea în turnee la Hunedoara să fie căutat de un domn care se mândrea cu titlul de „Erou al Muncii Socialiste” și recordul de cel mai eficient topitor șef al României. Așadar, marele actor a reușit să deschidă calea spre meseria dorită pentru un om, pe care cei de la „recrutare” l-au respins.

Marele actor a povestit că, la un moment dat i-a aplicat o „corecție” lui Nicu Ceaușescu. Fiul dictatorului i-ar fi strigat la o benzinărie „plimbă măgaru, bă, artistu neamului!” „Mărgelatu” s-a dus la el și i-ar fi spus mai pe direct că deși e fiu de președinte trebuie să respecte oamenii pentru că el într-adevăr este artist și cei care l-au văzut jucând i-au confirmat faima.

Seria de filme a mai continuat cu „Martori dispăruți” și „Lacrima cerului” în care rolul principal a fost jucat de Șerban Ionescu. Florin Piersic a mai jucat și după 1989 în mai multe filme, a moderat emisiuni TV, a excelat în teatru cu piesa „Străini în noapte”.

Site-ul florinpiersic.ro informează:

„Dedicată unuia dintre cei mai iubiți și carismatici actori ai teatrului și filmului românesc, „Gala Aniversară – Florin Piersic 90” este organizată din dorința de a aduce o reverență Maestrului Florin Piersic care cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani, se va întoarce „acasă”, pe scena Teatrului Național „I.L. Caragaiale” București, scenă pe care a slujit-o cu devotament pentru mai bine de 30 de ani.

Inspirat de Galele Kennedy Center Honors, evenimentul este conceput pe criterii de înaltă ținută artistică, reunind atât pe scenă cât și în sală, personalități marcante ale vieții culturale și artistice românești, colegi, prieteni și admiratori care vor celebra împreună impresionanta carieră a marelui actor.

Florin Piersic va fi un element reactiv și carismatic, împărtășind publicului povești, destăinuiri și reflecții asupra propriei vieți și cariere – o mărturie autentică a unei existențe dedicate artei și publicului.

„Gala Aniversară – Florin Piersic 90” nu este doar un spectacol, ci un eveniment de patrimoniu cultural românesc, o celebrare a unei cariere legendare și o declarație de recunoștință față de cel mai iubit actor al scenei românești.Este o seară dedicată memoriei, emoției, artei și bucuriei de a fi împreună în fața unui destin artistic unic.”