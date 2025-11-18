Legea autonomiei Ținutului Secuiesc revine în Parlament. Se cere extinderea drepturilor lingvistice

Alianța Maghiară din Transilvania (AMT) a anunțat, printr-un comunicat, că va depune din nou proiectul de lege care prevede statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc în Parlamentul României, agenției ungare MTI.

Reamintim că, în luna martie, a fost lansată și o petiție în acest sens, la Monumentul Secuilor Martiri din Târgu Mureș, cu ocazia Zilei Libertății Secuiești.

Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), principalul partid al comunității maghiare din România, nu a mai promovat în ultimii ani proiecte legislative care să prevadă autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc. AMT și-a asumat această sarcină prin deputatul Zoltán Zakariás, președintele partidului.

Decizia a fost luată în cadrul reuniunii de sâmbătă a Consiliului Național al AMT, desfășurată la Cristuru Secuiesc. Potrivit comunicatului partidului, „situația financiară actuală a României crește riscul ca unele partide din coaliția guvernamentală să inițieze o reorganizare teritorial-administrativă rapidă”. În acest context, AMT consideră că acțiuni neplanificate ar putea fi „superficiale și pripite, punând în pericol viitorul comunității maghiare din Transilvania”.

Consiliul Național al AMT a mai transmis că revendicările de autodeterminare ale comunității trebuie să fie prezentate public și să genereze o dezbatere cât mai largă, inclusiv cu majoritatea română. „Aceasta exprimă cel mai clar necesitatea de a defini Ținutul Secuiesc ca o regiune unitară”, se arată în comunicat.

În acest sens, Zoltán Zakariás a fost însărcinat să propună retrimiterea proiectului de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc în Parlamentul României. Totodată, AMT a decis elaborarea unor proiecte privind autonomia culturală și extinderea drepturilor lingvistice, care vor fi depuse conform unui calendar ulterior.

Ultima dată, legea-cadru privind statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc, autonomia culturală a comunității maghiare și a altor minorități naționale a fost depusă la Camera Deputaților pe 20 decembrie 2023, de Zoltán Zakariás și József Kulcsár-Terza, președinte interimar al Forței Civice Maghiare (FCM). Aceștia obținuseră mandate de deputat pe lista UDMR.

Camera Deputaților a dezbătut proiectele cu procedură de urgență în perioada sărbătorilor de iarnă și le-a respins pe toate. AMT a reacționat afirmând că va continua lupta pentru autonomie la nivel local și în procesul decizional central, urmând să depună din nou proiectele.

Balázs Izsák, președintele Consiliului Național Secuiesc (CNS), a reiterat aceeași poziție, subliniind că proiectul privind autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc trebuie să fie depus în Parlament imediat după alegerile din 2024.