Politica

Legea autonomiei Ținutului Secuiesc revine în Parlament. Se cere extinderea drepturilor lingvistice

Comentează știrea
Legea autonomiei Ținutului Secuiesc revine în Parlament. Se cere extinderea drepturilor lingvistice Sursa foto: Facebook/Laszlo Balazs
Din cuprinsul articolului

Alianța Maghiară din Transilvania (AMT) a anunțat, printr-un comunicat, că va depune din nou proiectul de lege care prevede statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc în Parlamentul României,  agenției ungare  MTI.

Reamintim că, în luna martie, a fost lansată și o petiție în acest sens, la Monumentul Secuilor Martiri din Târgu Mureș, cu ocazia Zilei Libertății Secuiești.

Decizi a fost luată la Consiliul Național al AMT

Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), principalul partid al comunității maghiare din România, nu a mai promovat în ultimii ani proiecte legislative care să prevadă autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc. AMT și-a asumat această sarcină prin deputatul Zoltán Zakariás, președintele partidului.

Decizia a fost luată în cadrul reuniunii de sâmbătă a Consiliului Național al AMT, desfășurată la Cristuru Secuiesc. Potrivit comunicatului partidului, „situația financiară actuală a României crește riscul ca unele partide din coaliția guvernamentală să inițieze o reorganizare teritorial-administrativă rapidă”. În acest context, AMT consideră că acțiuni neplanificate ar putea fi „superficiale și pripite, punând în pericol viitorul comunității maghiare din Transilvania”.

Milioane de site-uri și aplicații, inaccesibile din cauza unei probleme Cloudflare
Milioane de site-uri și aplicații, inaccesibile din cauza unei probleme Cloudflare
Camelia Voinea, surprinsă în timp își abuza fiica. „Mami, nu mai pot!”
Camelia Voinea, surprinsă în timp își abuza fiica. „Mami, nu mai pot!”

Ținutul Secuiesc, definit ca o regiune unitară

Consiliul Național al AMT a mai transmis că revendicările de autodeterminare ale comunității trebuie să fie prezentate public și să genereze o dezbatere cât mai largă, inclusiv cu majoritatea română. „Aceasta exprimă cel mai clar necesitatea de a defini Ținutul Secuiesc ca o regiune unitară”, se arată în comunicat.

În acest sens, Zoltán Zakariás a fost însărcinat să propună retrimiterea proiectului de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc în Parlamentul României. Totodată, AMT a decis elaborarea unor proiecte privind autonomia culturală și extinderea drepturilor lingvistice, care vor fi depuse conform unui calendar ulterior.

Zoltán Zakariás

Zoltán Zakariás. Sursa foto: UDMR

Istoricul proiectelor de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc

Ultima dată, legea-cadru privind statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc, autonomia culturală a comunității maghiare și a altor minorități naționale a fost depusă la Camera Deputaților pe 20 decembrie 2023, de Zoltán Zakariás și József Kulcsár-Terza, președinte interimar al Forței Civice Maghiare (FCM). Aceștia obținuseră mandate de deputat pe lista UDMR.

Camera Deputaților a dezbătut proiectele cu procedură de urgență în perioada sărbătorilor de iarnă și le-a respins pe toate. AMT a reacționat afirmând că va continua lupta pentru autonomie la nivel local și în procesul decizional central, urmând să depună din nou proiectele.

Balázs Izsák, președintele Consiliului Național Secuiesc (CNS), a reiterat aceeași poziție, subliniind că proiectul privind autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc trebuie să fie depus în Parlament imediat după alegerile din 2024.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:49 - Milioane de site-uri și aplicații, inaccesibile din cauza unei probleme Cloudflare
14:36 - Camelia Voinea, surprinsă în timp își abuza fiica. „Mami, nu mai pot!”
14:23 - Șoferii, urmăriți de camere, drone și Inteligență Artificială. Revoluție digitală: amenzile vin instant
14:15 - Batalia pentru BCE: De Cos vs. Nagel - cine are un avantaj ascuns
14:05 - Legea autonomiei Ținutului Secuiesc revine în Parlament. Se cere extinderea drepturilor lingvistice
13:53 - Prințul Harry și Meghan, în mijlocul unui scandal uriaș după petrecerea lui Kris Jenner

HAI România!

Makaveli vrea să intre în politica mare
Makaveli vrea să intre în politica mare
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază

Proiecte speciale