Răspunsul lui Tanczos Barna la declarațiile pe tema autonomiei Ținutului Secuiesc. Cum a reacționat senatorul UDMR

Marcel Ciolacu a primit replica fostului ministru UDMR Tanczos Barna, după declarațiile referitoare la autonomia Ținutului Secuiesc, pe care le-a făcut la Târgu Mureș și Toplița. Politicianul UDMR l-a corectat pe liderul PSD și i-a oferit materiale ca să se documenteze despre istoria locului.

Senatorul Tanczos Barna i-a dat replica premierului, după declarațiile cu privire la autonomia Ținutului Secuiesc. Deși Marcel Ciolacu s-a referit la autonomia acestei zone, solicitată, în mai multe rânduri, de diferite organizații maghiare, senatorul a dat o altă interpretare. El l-a corectat pe premier ca și cum acesta ar fi negat existența fizică a Ținutului Secuiesc.

Senatorul UDMR l-a invitat pe premier la monumentul Siculicidium din Siculeni. Iar aici i-a oferit mai multe materiale de informare cu privire la istoria Ținutului Secuiesc.

„Astăzi la Siculeni, lângă monumentul Siculicidium, l-am avut ca oaspete pe domnul Marcel Ciolacu, prim-ministrul României. De ce? În cursul zilei de ieri, la Târgu Mureș, într-un discurs despre toleranță, prim-ministrul Marcel Ciolacu a făcut o afirmație nefericită spunând că Ținutul Secuiesc nu va exista niciodată. Cu această ocazie l-am invitat și îi mulțumesc domnului prim-ministru că a acceptat invitația mea”, a scris Tanczos Barna.

Tanczos Barna îl trimite pe premier să se documenteze

În mesajul său, politicianul a folosit declarația lui Marcel Ciolacu, pe care a descris-o ca „nefericită” tocmai în scopul de a irita spiritele localnicilor. De altfel, nu este prima oară când senatorul UDMR provoacă controverse cu declarațiile și gesturile sale de natură revizionistă. A făcut-o în mai multe rânduri, în timpul mandatului de ministru, însă i-au fost trecute cu vederea.

„A existat, există și va exista (Ținutul Secuiesc - n. red.). Desigur, am vorbit și despre autonomie, pe care secuii au pierdut-o aici, la Siculeni, și pentru care au luptat atât de mult. Domnul prim-ministru consideră că nu va mai fi niciodată autonomie. Eu spun că nu ar trebui să deschidem o dezbatere pe acest subiect în 2024, în an electoral, pentru că astfel ajutăm doar partidele extremiste cum este AUR și partidul Șoșoacă. Am convenit să continuăm colaborarea”, a treansmis senatorul UDMR.

Senatorul UDMR a mai spus că i-a oferit premierului materiale de documentare despre istoria Ținutului Secuiesc. El a subliniat că dovada existenței Ținutului Secuiesc sunt maghiari și secuii care locuiesc aici. Lucru pe care nimeni nu l-a contestat.

„Am reușit să îi ofer domnului prim-ministru două cărți. Un manual și o descriere în limba română privind istoria Ținutului Secuiesc, care evidențiază existența acestuia. Faptul că suntem aici, în Ținutul Secuiesc și că l-am putut avea ca oaspete, dovedește că Ținutul Secuiesc există. Și noi, maghiarii din Transilvania, secuii, locuitorii Ținutului Secuiesc, suntem garanția că Ținutul Secuiesc va exista. Așteptăm cu drag prim-miniștrii României în Ținutul Secuiesc să le arătăm ospitalitatea secuiască”, a comentat Tánczos Barna.

Declarațiile lui Marcel Ciolacu pe tema Ținutului Secuiesc

Premierul și președintele PSD a fost prezent, sâmbătă, în Harghita, la ședința organizației județene de partid. Cu acest prilej a afirmat că subiectul autonomiei regionale apare de obicei în discursurile politice din timpul campaniilor electorale. El a cerut politicienilor să pună capăt promovării acestei teme care nu face decât să inflameze spiritele între comunitățile română și maghiară.

„Atât tu cât și eu vrem să ne creștem copiii într-o țară normală. Acest lucru ne cere în primul rând să ne comportăm normal. Să punem capăt prostiei despre autonomia Ținutului Secuiesc. Nu a fost niciodată și nu va fi niciodată. (…) Aceste teme și animozități apar în timpul alegerilor, aceasta este metoda liderilor politici de a mobiliza electoratul. Dar acele vremuri au trecut”, a spus premierul Marcel Ciolacu.

Într-un alt discurs, la Târgu Mureș, premierul a mai arătat că nu vrea să incite la ură în rândul tinerilor români. Este normal ca aceștia să aibă prieteni de etnie maghiară sau să se căsătorească cu românce de etnie maghiară. El a cerut să se pună capăt discursului șovinist și s-a declarat împotriva alianțelor politice pe criterii etnice - partide românești împotriva formațiunilor maghiare - la viitoarele alegeri locale.

„Oameni buni! Aici nu va fi niciun Ținut Secuiesc. Acest lucru nu se va întâmpla niciodată în România! Nimeni nu va vinde nicio Transilvanie. Nu se va schimba nicio graniță. De ce? Pentru că suntem în Uniunea Europeană și în NATO”, a declarat premierul, stârnind nemulțumirea senatorului Tanczos Barna.

Controverse stârnite de ministrul Barna

În 2022, cu prilejul unul meci de hochei între România și Ungaria, Tanczos Barna, pe atunci ministru în Guvernul României a provocat un adevărat scandal. Tanczos Barna a participat la meciul de hochei în tribuna suporterilor maghiari. Situația a degenerat când hocheiștii ce reprezentau România au ales să cânte imnul Ținutului Secuiesc.

Ceea ce s-a întâmplat la meciul cu pricina a dat naștere unor tensiuni în coaliția de guvernare, între PNL, PSD și UDMR. Mai mulți lideri politici, au luat atitudine, iar Adrian Cozma (PNL) a cerut demiterea ministrului.

„Am fost la campionatul mondial de hochei ca să susțin jucătorii din Miercurea-Ciuc, Gheorgheni și Brașov, care au făcut tot posibilul ca să țină naționala României în Divizia I, grupa A. Am participat alături de sute de suporteri din Harghita, Covasna și Brașov care ar fi vrut să asiste la o performanță istorică. Din păcate nu a fost să fie. Pe mulți dintre jucători îi cunosc, îmi sunt prieteni. Știu că și-au dorit un singur lucru: ca România să rămână în această grupă valorică”, se apăra la vremea respectivă fostul ministru.

De altfel, Tanzcos Barna a fost nevoit să demisioneze de la conducerea Federației Române de Hochei, în 2013, după ce a încurajat ca la meciurile naționalei să se cânte imnul Ținutului Secuiesc.