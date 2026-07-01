Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea unui nou acord cu România privind construirea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de transport de interes strategic, inclusiv a podului rutier peste Prut dintre Ungheni (Republica Moldova) și Ungheni (România). Proiectul este considerat unul dintre cele mai importante pentru conectarea celor două state și va asigura legătura cu Autostrada Unirii A8, potrivit autorităților de la Chișinău.

Noul document va înlocui acordul semnat în 2022 și actualizează cadrul de cooperare pentru implementarea investiției, ținând cont de noile cerințe apărute pe parcursul derulării proiectului.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Vladimir Bolea, a subliniat importanța investiției pentru dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări.

„Construcţia noului pod rutier peste Prut, între Ungheni (R.Moldova) şi Ungheni (România) este unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate între Republica Moldova şi România din ultimii 60 de ani”, a declarat ministrul.

Acesta a adăugat că „proiectul pe care îl prezentăm astăzi creează cadrul necesar pentru realizarea acestui obiectiv strategic”.

Potrivit lui Vladimir Bolea, noul acord răspunde nevoilor apărute în timpul implementării proiectului și prevede extinderea investițiilor în infrastructura conexă, precum și valorificarea oportunităților de finanțare din fonduri europene.

Documentul stabilește condițiile de colaborare dintre România și Republica Moldova pentru construirea, exploatarea și întreținerea podului, dar și a altor infrastructuri de transport considerate strategice.

Podul de la Ungheni este inclus în proiectul de dezvoltare a conexiunii rutiere dintre Republica Moldova și România prin Autostrada Unirii A8.

Pe partea română, tronsonul va avea o lungime de 15,5 kilometri și va include aproximativ cinci kilometri de autostradă construiți pe teritoriul Republicii Moldova, care vor reprezenta primii kilometri de autostradă realizați în această țară.

Autoritățile estimează că noua infrastructură va reduce timpul de traversare a frontierei, va facilita schimburile comerciale și va contribui la atragerea de investiții și la dezvoltarea economică a regiunii Ungheni.

Memorandumul privind coordonarea implementării proiectului urmează să fie semnat joi, la București, stabilind cadrul de colaborare dintre cele două state pentru realizarea segmentului transfrontalier al Autostrăzii Unirii A8.