Economie Lefuri de nababi la stat. Cât câștigă șefimea de linia a doua din BNR







Mugur Isărescu, în calitate de guvernator al BNR și președinte al Consiliului de Administrație, are o indemnizație lunară netă de 85.238 de lei, conform informațiilor publicate pe site-ul Băncii Naționale a României. Potrivit declarației de avere pentru anul 2023, disponibilă pe site-ul Agenției Naționale de Integritate (ANI), guvernatorul BNR a încasat și venituri din pensii în valoare totală de 322.097 de lei, echivalentul unei pensii lunare de 26.841 de lei.

Deși declarația de avere pentru 2024 a fost depusă, Curtea Constituțională a decis că nu mai este necesară publicarea acesteia. Totuși, Casa Națională de Pensii a anunțat că, începând cu 1 aprilie 2023, pensiile și unele prestații sociale au fost indexate cu 15%. Ulterior, prin decizie guvernamentală, începând cu 1 aprilie 2024, pensiile au fost majorate cu încă 6%.

Leonardo Badea, vicepreședinte al Consiliului de Administrație și prim-viceguvernator al BNR, are o indemnizație lunară netă de 81.413 lei, la care se adaugă veniturile provenite din activitatea didactică și din închirierile de imobile pe care le deține.

Florin Georgescu și Cosmin Ștefan Marinescu, ambii membri ai Consiliului de Administrație și viceguvernatori ai BNR, încasează lunar câte 76.341 de lei net. În cazul lui Florin Georgescu, se adaugă și pensia, cel puțin până la modificarea legislației.

Conform ultimei declarații de avere depuse în 2024, veniturile din pensii ale acestuia în 2023 au fost de 243.935 de lei, echivalentul unei pensii lunare de 20.327 de lei.

Aura Gabriela Socol, Roberta Alma Anastase, Alexandru Nazare, Csaba Balint și Cristian Popa, membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație al BNR, primesc fiecare o indemnizație lunară netă de 25.356 de lei. În plus, Alexandru Nazare mai încasează și indemnizația de ministru al Finanțelor, care depășește 13.000 de lei lunar, conform raportărilor oficiale ale Ministerului Finanțelor din mai 2025.

BNR informează că decizia Curții Constituționale a României a eliminat obligația de a face publice declarațiile de avere și de interese. Motivația acestei decizii se bazează pe protejarea angajamentelor internaționale asumate de România în ultimele două decenii, legate de combaterea corupției și garantarea integrității funcțiilor publice.

Totodată, menținerea publicității acestor declarații ar fi putut afecta procesul de aderare la OCDE și progresele înregistrate de România în monitorizările Uniunii Europene (Raportul privind Statul de Drept) și Consiliului Europei (GRECO – Grupul de State împotriva Corupției).

Conform informațiilor publicate pe site-ul BNR, membrii Consiliului de Administrație pot beneficia de venituri suplimentare stabilite prin Hotărârea Consiliului. Membrii executivi pot primi prime de până la 2,8 indemnizații lunare nete, iar membrii neexecutivi, până la 1,8 indemnizații nete lunare.

În plus, dacă Banca înregistrează profit într-un exercițiu financiar anual, membrii CA pot încasa o sumă suplimentară raportată la indemnizația lunară. Aceștia mai pot primi și sume pentru diverse ocazii speciale, cum ar fi nașterea fiecărui copil sau bonusuri de performanță.

De asemenea, membrii executivi care îndeplinesc condițiile de vârstă și stagiu minim de cotizare pentru pensionare beneficiază de o indemnizație de pensionare egală cu cinci sau 10 indemnizații lunare, în funcție de numărul mandatelor deținute.

La nivel central, directorii BNR primesc indemnizații lunare nete cuprinse între 22.093 de lei și 47.967 de lei, în timp ce directorii adjuncți au venituri între 21.329 de lei și 34.050 de lei. Șefii de serviciu din centrala BNR încasează între 10.811 și 29.578 de lei lunar, iar șefii de birou între 9.925 și 18.824 de lei, arată Economica.net.

La nivel teritorial, directorii sucursalelor BNR au indemnizații între 10.873 și 18.281 de lei, șefii de serviciu între 10.119 și 15.282 de lei, iar șefii de birou între 9.492 și 10.966 de lei.