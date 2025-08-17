Sport La Liga. FC Barcelona, victorie în fața celor de la Mallorca, 3-0







FC Barcelona a debutat cu o victorie clară în noul sezon de La Liga, impunându-se sâmbătă seara, în deplasare, cu scorul de 3-0 împotriva formației Real Mallorca. Partida s-a desfășurat pe stadionul Son Moix și a avut o primă repriză plină de evenimente.

Barcelona a deschis scorul rapid, în minutul 7, prin Raphinha, după o pasă decisivă a lui Lamine Yamal, iar Ferran Torres a dublat avantajul în minutul 23. Problemele celor ce la Mallorca s-au amplificat odată cu cele două eliminări consecutive.

În minutul 33, Morlanes a fost eliminat ca urmare a celui de-al doilea cartonaș galben, iar cinci minute mai târziu Muriqi a primit roșu direct, după ce arbitrul a revizuit faza la VAR și a decis să înăsprească sancțiunea inițială.

Deși Mallorca a continuat meciul fără doi jucători de bază, Barcelona nu a reușit să profite pe deplin de superioritatea numerică. Scorul final a fost stabilit abia în prelungiri, în minutul 90+4, când Lamine Yamal a marcat pentru 3-0, aducând astfel o victorie categorică echipei antrenate de Hansi Flick.

În ziua partidei din La Liga cu Mallorca, FC Barcelona a reușit, în cele din urmă, să-i includă în lot pe noul portar Joan Garcia și pe atacantul Marcus Rashford, punând capăt unei perioade tensionate care s-a întins pe mai multe săptămâni.

Absența lui Marc-André ter Stegen lăsase un gol important în poarta catalanilor, iar Hansi Flick risca să înceapă sezonul 2025-2026 fără portarul titular, în condițiile în care nici Wojciech Szczęsny nu fusese încă legitimat. Potrivit Mundo Deportivo, comisia medicală a La Liga a validat absența de lungă durată a lui ter Stegen, fapt ce a oferit Barcelonei posibilitatea de a diminua cu 80% salariul portarului.

Relația dintre jucător și conducere a fost afectată de această situație, însă divergențele au fost rezolvate în cele din urmă. Spre deosebire de Dani Olmo și Pau Victor, care sezonul trecut au fost nevoiți să-și reînnoiască legitimările în ianuarie, Joan Garcia a fost înregistrat pentru întreg sezonul.

În același timp, Marcus Rashford, venit sub formă de împrumut de la Manchester United, a primit aprobarea ligii și urmează să joace în meciul din Insulele Baleare.

În schimb, alți jucători precum Wojciech Szczęsny, Roony Bardghji, Gerard Martín și Héctor Fort vor fi nevoiți să mai aștepte. Înregistrarea lor depinde de validarea de către ligă a veniturilor provenite din vânzarea pachetelor VIP de pe Camp Nou, estimate la aproximativ 100 de milioane de euro.