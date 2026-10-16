Politica

Kremlinul, gata de „normalizarea” relaţiilor cu Chişinăul. Care este principala condiţie

Kremlinul, gata de „normalizarea” relaţiilor cu Chişinăul. Care este principala condiţieVladimir Putin și Evghenia Guțul. Sursa foto: arhivă EVZ
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Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Deşi acuză Chişinăul de rusofobie, autorităţile de la Kremlin declară că sunt gata de restabilirea relaţiilor moldo-ruse, principala condiţie fiind eliberarea din închisoare a fostei başcane din autonomia găgăuză, Evghenia Guţul, condamnată în dosarul finanţării ilegale a Partidului „Şor”

Declaraţia a fost făcută de purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov.

Peskov a mai declarat că Moscova este dispusă să restabilească relațiile cu Chișinăul dacă autoritățile moldovenești și-ar schimba atitudinea față de Rusia.

„Să o elibereze măcar pe Evghenia Guţul”

Dmitri Peskov a înaintat mai multe condiţii pentru „nornalizarea” relaţiilor moldo-ruse: să renunţe la atitudinea „ostilă” faţă de Rusia şi să elibereze „deţinuţii politici”. Însă principalula condiţie rămâne eliberarea Evgheniei Guţul.

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„Pentru reluarea relațiilor, Republica Moldova trebuie doar să renunțe la comportamentul, la baza căruia stă rusofobia. Pentru asta este nevoie să elibereze deținuții politici, măcar să o elibereze pe mama a doi copii, Guțul, pur și simplu din considerente umanitare.

Și trebuie, pur și simplu, să-și declare interesul în construirea unor relații bune cu Rusia. Rusia întotdeauna se relaționează pozitiv față de asemenea declarații, le salută și este gata să meargă pe calea normalizării relațiilor și construirii unei colaborări realmente reciproc avantajoasă” a declarat Dmitri Peskov.

Sursa foto: Facebook

I-au rămas mai puţin de şase ani

Evgheniei Guţul i-au mai rămas să execute încă şase ani de închisoare. Aceasta în cazul dacă sentinţa nu va fi modificată de Curtea Supremă de Justiţie. Sau dacă fosta funcţionară de la Comrat nu va fi eliberat condiţionat înainte de termen.

Bașcana regiunii autonome Găgăuzia, Evghenia Guțul, a fost condamnată la șapte ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Sentința a fost pronunțată la 5 august 2025, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul ce vizează finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023.

Pe lângă Evghenia Guțul, Svetlana Popan, o altă inculpată din același dosar, a primit șase ani de închisoare cu executare. Instanța a stabilit că Guțul este vinovată de complicitate la finanțarea ilegală a unei formațiuni politice, faptă comisă în perioada octombrie 2021 – noiembrie 2022.

Susţinere largă din partea Moscovei

În cele 14 luni de detenţie, Evghenia Guţul a avut o susţinere largă din partea Rusiei. Ambasadorul rus la Chişinău, Oleg Ozerov, a încercat să-i facă o vizită şi să-i transmită colete, dar a fost refuzat de administraţia penitenciarului.

Totodată, Moscova s-ar pregăti de un nou schimb de prizonieri pentru a o elibera din închisoare pe fosta başcană a Găgăuziei, Evghenia Guţul. Declaraţia a fost făcută încă în luna aprilie de generalul Valentin Dediu, fost director al Serviciului de Informaţii şi Securitate ( SIS) ,în cadrul emisiunii „Punctul pe azi”de la postul de televiziune TVR Moldova.

„Informațiile pe care le dețin denotă că inițiativa unui schimb nu aparține Republicii Moldova, ci Federației Ruse. Autoritățile de la Moscova au reținut mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova pentru diverse presupuse încălcări.

Şi nu pentru spionaj, ci pentru abateri la frontieră sau alte motive. Astfel, se acumulează un număr critic de cetățeni ai Republicii Moldova pentru a fi folosiți ca monedă de schimb și a o cere pe bașcană  Aceste informații provin din surse pe care le consider credibile. De asemenea, ambasadorul Rusiei pregătește deja terenul”, a declarat fostul director SIS, Valentin Dediu.

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