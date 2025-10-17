Kim Kardashian iubește din nou. Un artist celebru i-a sucit mințile

Kim Kardashian ar putea trăi o nouă poveste de dragoste, iar protagonistul ar fi chiar Post Malone. Influencerița și cântărețul ar fi început o relație discretă, departe de ochii presei și ai fanilor.

Fosta soție a lui Kanye West, în vârstă de 44 de ani, l-ar fi cunoscut pe Post Malone (30 de ani) la începutul acestui an, în timpul unei colaborări pentru brandul ei de îmbrăcăminte. Kim l-a ales pe interpretul hitului “Circles” drept imaginea unei linii de haine, iar chimia dintre cei doi ar fi apărut încă de la primele întâlniri profesionale.

Surse apropiate celor doi au declarat că, inițial, colaborarea a fost strict profesională, însă discuțiile despre muzică, familie și viața dincolo de lumina reflectoarelor i-au apropiat rapid. Cei din echipa de producție ar fi observat că între ei există o conexiune mai profundă decât o simplă prietenie de lucru.

Potrivit apropiaților, Kim Kardashian ar fi fost uimită de personalitatea artistului, pe numele său real Austin Post.

„Kim a fost surprinsă de cât de autentic este Austin. Le-a spus prietenilor că este amuzant, politicos și complet nepăsător față de lumea superficială a celebrităților. Asta o atrage enorm”, a dezvăluit o sursă pentru Radar Online.

Se pare că vedeta a remarcat la el un farmec diferit de cel al bărbaților cu care s-a întâlnit în trecut. În timp ce mulți dintre foștii parteneri ai lui Kim adorau atenția publicului, Post Malone preferă o viață liniștită, departe de camerele de filmat.

Chiar dacă nici Kim, nici Post Malone nu au confirmat relația, zvonurile spun că vedeta ar fi petrecut deja câteva zile la ferma artistului din statul Utah. Prietenii apropiați susțin că influencerița se simte în largul ei în preajma cântărețului și apreciază sinceritatea și calmul lui.

„Kim spune că este dependentă de sinceritatea lui. Nu încearcă să impresioneze pe nimeni, este pur și simplu el însuși – un lucru rar în lumea lor”, a mai povestit o altă sursă.

Deocamdată, ambii preferă să păstreze tăcerea. Kim a lăsat însă să se înțeleagă, într-un interviu recent, că ar fi început să se întâlnească cu cineva, fără să ofere detalii.