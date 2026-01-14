Kiefer Sutherland, arestat în urma unei agresiuni. Ancheta LAPD în desfășurare

Actorul canadian Kiefer Sutherland, în vârstă de 59 de ani, a fost arestat de poliția din Los Angeles după ce autoritățile au spus că acesta ar fi agresat un șofer de ride-share în cartierul Hollywood, într-un incident petrecut în noaptea de luni spre marți, potrivit declarațiilor oficiale ale poliției și relatărilor publicate de BBC.

Potrivit autorităților, poliția din Los Angeles (LAPD) a răspuns la o sesizare făcută în jurul orei 00:15, referitoare la un posibil atac care implica un șofer de ride-share în apropierea intersecției Sunset Boulevard cu Fairfax Avenue, în zona Hollywood.

Un purtător de cuvânt al LAPD a declarat că „ancheta a stabilit că suspectul, identificat ulterior ca fiind Kiefer Sutherland, a intrat într-un vehicul ride-share, l-a agresat fizic pe șofer (victima) și a proferat amenințări penale către victimă”.

Poliția din Los Angeles a precizat că șoferul nu a suferit vătămări care să necesite tratament medical la fața locului și că incidentul este acum în curs de investigare de către detectivii diviziei Hollywood.

După ce a fost identificat la locul incidentului, Sutherland a fost arestat sub suspiciunea de „criminal threats” (amenințări cu caracter penal), în conformitate cu codul penal din California, secțiunea 422, așa cum a declarat un ofițer LAPD pentru People.

Documentele oficiale arată că Sutherland a fost reținut la secția de poliție și ulterior eliberat după ce a plătit o cauțiune de 50.000 de dolari americani. El este programat să apară în fața unei instanțe din Los Angeles pe 2 februarie 2026.

La momentul publicării informațiilor de presă internațională, reprezentanții actorului nu au oferit un comentariu oficial despre incident, în ciuda faptului că unele publicații au încercat să stabilească un punct de vedere din partea acestora.

Detectivii diviziei Hollywood a LAPD continuă investigațiile în legătură cu această sesizare, iar procurorii vor decide ce capete de acuzare vor fi formulate în cadrul procesului programat pentru luna februarie.

Kiefer Sutherland este un actor cunoscut la nivel internațional pentru rolurile sale din seriale și filme americane, printre care se numără personaje importante în serialul „24” și rolul președintelui Tom Kirkman în „Designated Survivor”.

De-a lungul carierei sale, Sutherland a avut și precedente în fața legii. În 2007, a fost condamnat la 48 de zile de închisoare după ce a pledat fără vină pentru o infracțiune legată de conducerea sub influența alcoolului, iar în 2009 a fost arestat în urma unui altercații, deși acea acuzație a fost ulterior respinsă.

El a mai fost reținut și în 2020 pentru o încălcare a regulilor de circulație după ce a efectuat o cotitură ilegală în Hollywood.