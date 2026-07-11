Lumea fotbalului din Marea Britanie este în doliu după ce Ken Bates, fostul proprietar și președinte de legendă al cluburilor Chelsea Londra și Leeds United, s-a stins din viață sâmbătă dimineață, la vârsta de 94 de ani. Anunțul oficial a fost transmis de oficialii de pe Stamford Bridge, care au precizat că fostul om de afaceri britanic a decedat în reședința sa din Monaco, avându-i alături pe soția sa, Suzannah, și pe ceilalți membri ai familiei, conform BBC.

Prin intermediul unui comunicat oficial, reprezentanții Chelsea și-au exprimat profundul regret pentru dispariția celui care a condus destinele echipei într-una dintre cele mai complicate perioade din întreaga sa istorie. Contribuția sa a fost însă una decisivă pentru transformarea grupării de pe Stamford Bridge într-o adevărată superforță a fotbalului din Anglia și din Europa, notează jurnaliștii de la BBC.

Povestea lui Ken Bates la cârma clubului londonez a început în anul 1982, într-un moment de maximă criză. Acesta a preluat Chelsea cumpărând pachetul majoritar pentru suma simbolică de o singură liră sterlină. În acea perioadă, echipa din capitala Marii Britanii evolua în eșalonul secund, numit pe atunci vechea Divizie Secundă, și se confrunta cu datorii uriașe, estimate la aproximativ 1,5 milioane de lire sterline, o cifră colosală pentru fotbalul acelor vremuri.

Pe parcursul următoarelor două decenii, Bates a canalizat resurse masive și foarte mult timp pentru a readuce stabilitatea la club, atât pe plan financiar, cât și în plan sportiv. Sub conducerea sa fermă, londonezii au reușit nu doar să revină în elita fotbalului englez, ci au început să obțină și primele mari succese pe plan intern și internațional.

Momentul de cotitură modern pentru formația din capitală s-a produs în vara anului 2003. Atunci, Ken Bates a decis să vândă clubul către miliardarul rus Roman Abramovich, în schimbul unei sume de aproximativ 140 de milioane de lire sterline. Această mutare avea să schimbe definitiv și ireversibil destinul grupării de pe Stamford Bridge. Deși echipa înregistra în continuare datorii substanțiale în momentul tranzacției, sosirea lui Abramovich a deschis porțile celei mai glorioase ere din istoria clubului.

În timpul celor două decenii în care Bates s-a aflat la timonă, pe banca tehnică a echipei s-au succedat manageri extrem de importanți din fotbalul mondial. Printre aceștia se numără tehnicieni precum John Neal, John Hollins, Bobby Campbell, Ian Porterfield, David Webb, Glenn Hoddle, Ruud Gullit, Gianluca Vialli și Claudio Ranieri.

Sub comanda tehnică a olandezului Ruud Gullit, londonezii au reușit să câștige Cupa Angliei în anul 1997. Acest succes a reprezentat primul trofeu major adjudecat de club după o secetă care durase nu mai puțin de 26 de ani. Acea victorie a declanșat o perioadă excelentă, în care echipa a mai cucerit Cupa Ligii Angliei, Cupa Cupelor, dar și o nouă Cupă a Angliei. Toate aceste performanțe de răsunet au pus bazele solide pentru succesele majore obținute ulterior, în perioada în care clubul a fost finanțat de Roman Abramovich.

Reprezentanții grupării londoneze au ținut să sublinieze că eforturile fostului conducător nu vor fi uitate niciodată de către suporteri. Chelsea a transmis că determinarea lui Ken Bates de a susține clubul în momente dificile și contribuția sa la dezvoltarea echipei nu vor fi uitate.

De asemenea, asociația oficială a fanilor, Chelsea Supporters’ Trust, a reacționat prompt după primirea veștii tragice și a evidențiat meritesle incontestabile ale fostului președinte. Aceștia au arătat că Bates a avut un rol esențial în salvarea clubului și în păstrarea stadionului Stamford Bridge, considerând că impactul său asupra istoriei echipei va rămâne unul de durată.

După ce s-a despărțit definitiv de formația din Londra, Ken Bates nu a stat departe de fenomenul fotbalistic și a preluat conducerea clubului Leeds United, devenind proprietarul oficial în ianuarie 2005. În perioada în care s-a aflat la șefia grupării din Yorkshire, echipa a înregistrat un parcurs spectaculos, reușind să ajungă până în finala play-off-ului pentru promovarea în Premier League în anul 2006.

Totuși, problemele financiare au lovit din nou, iar un an mai târziu, în 2007, clubul din Leeds a intrat în procedură de administrare judiciară și a suferit o retrogradare dureroasă în al treilea eșalon al fotbalului englez, o premieră neagră în istoria echipei.

Ulterior, omul de afaceri a făcut parte dintr-un consorțiu financiar care a cumpărat din nou echipa de la administratori, reușind să readucă Leeds United în Championship în anul 2010. Bates a ales să își vândă acțiunile deținute la finele anului 2012. Cu toate acestea, el a mai ocupat pentru o perioadă scurtă funcția de președinte executiv și, ulterior, pe cea de președinte de onoare, înainte de a se retrage definitiv din structurile clubului în luna iulie a anului 2013.