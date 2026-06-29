Explozie în Monaco, posibil atentat. Trei răniți în clădirea unde s-a produs deflagrația

O explozie despre care se presupune că a fost produsă de o mână criminală s-a produs în Monaco.

Deflagrația s-a produs în această seară de luni, 29 iunie, în jurul orei 21.00, într-o clădire rezidențială de pe strada Louis Frolla, în zona graniței cu Franța.

Conform unei evaluări inițiale a Poliției, cel puțin trei persoane au fost rănite, două dintre ele fiind în stare gravă.

La acest moment, se bănuiește că explozia ar fi fost cauzată de un atacator „rău intenționat", a declarat un purtător de cuvânt al guvernului.

O altă informație vehiculată de Le Figaro susține că atacul l-ar fi vizat pe Vadim Ermolaev, un controversat milionar ucrainean cu afaceri în Crimeea. Și victimele duse la spital cu răni sunt cetățeni ucraineni.

Autoritățile au comunicat că victimele sunt un cuplu de 50/60 de ani, de origine ucraineană, și un copil de 13 ani, probabil rudă cu cei doi adulți. Băiatul este cel cu răni mai puțin grave.

Există o imagine cu posibilul autor al exploziei

Paris Match publică o imagine cu un bărbat alegând, surprinsă de camerele de luat vederi, despre care Poliția bănuiește că are legătură cu explozia. Potrivit procurorului public din Monaco, Stéphane Thibault, o persoană a lăsat o geantă sau un pachet în holul clădirii înainte de a pleca.

Dispozitivul exploziv conținea probabil șuruburi și gloanțe, a adăugat șeful guvernului din Monaco, Christoph Mirmand, citat de publicația pariziană. "Poliția este în proces de a stabili concluziile", a explicat el. "Este pentru prima dată în istorie, din câte știu, că un astfel de act a avut loc în Principat," a adăugat ministrul de stat.

Nu pare să existe indicii, la acest moment, despre motivul pentru care această clădire ar fi putut fi vizată.