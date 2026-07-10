Curtea de Apel Iași a pronunțat decizia definitivă în dosarul în care omul de afaceri ieșean Sorin Rotariu a fost acuzat că a hărțuit și intimidat avocata care o reprezenta pe fosta sa soție în procesul de divorț. Instanța a dispus condamnarea acestuia la 11 luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru o perioadă de trei ani.

Hotărârea, pronunțată la 8 iulie 2026, modifică în parte sentința Judecătoriei Iași din 29 ianuarie 2026, care dispusese amânarea aplicării pedepsei.

Potrivit actelor din dosar, Sorin Rotariu a contactat în repetate rânduri avocata care îi reprezenta fosta soție în procesul de divorț.

Anchetatorii au reținut că inculpatul a apelat-o telefonic de nouă ori și i-a transmis 816 mesaje text – 775 într-o primă perioadă și alte 41 ulterior.

Conform procurorilor, mesajele conțineau injurii și expresii jignitoare la adresa activității profesionale și a conduitei morale a avocatei, fiind transmise cu scopul de a o intimida și de a se răzbuna pe aceasta pentru că îi reprezenta soția în litigiul de divorț.

În cursul procesului, inculpatul a recunoscut faptele, beneficiind astfel de reducerea limitelor de pedeapsă prevăzută de procedura simplificată.

Judecătoria Iași dispusese inițial amânarea aplicării unei pedepse rezultante de 11 luni de închisoare. În apel, Curtea de Apel Iași a apreciat însă că se impune pronunțarea unei condamnări.

Instanța a stabilit o pedeapsă de 10 luni de închisoare pentru infracțiunea de ultraj judiciar în formă continuată și o altă pedeapsă de trei luni pentru o faptă distinctă de ultraj judiciar. În urma contopirii pedepselor și aplicării sporului prevăzut de lege, pedeapsa rezultantă a fost de 11 luni de închisoare.

Executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere pentru un termen de trei ani.

Pe durata termenului de supraveghere, Sorin Rotariu va trebui să respecte obligațiile stabilite de Serviciul de Probațiune, să participe la un program de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

În ceea ce privește latura civilă, Curtea de Apel Iași a constatat că daunele morale acordate victimei au fost achitate integral la 20 aprilie 2026 și a înlăturat obligația de plată a echivalentului a 1.025 de euro.

Totodată, instanța a respins cererea părții civile privind acordarea a 3.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Sorin Rotariu mai este trimis în judecată într-un alt dosar penal, în care este acuzat de conducerea unui vehicul neînmatriculat și refuzul prelevării probelor biologice.

Potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Iași, dosarul are la bază un incident din ianuarie 2024, când omul de afaceri a fost oprit de polițiști în timp ce conducea un autoturism Rolls-Royce Phantom cu numere provizorii expirate. Polițiștii au constatat că vehiculul nu avea poliță RCA valabilă, iar șoferul a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și prelevarea probelor biologice.