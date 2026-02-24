Kelemen Hunor: Sancțiunile nu îl vor face pe Putin să se oprească

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a comentat marți, la RFI, situația războiului din Ucraina și rolul Uniunii Europene în încercările de mediere. Liderul politic consideră că, la patru ani de la începutul conflictului, șansele unei soluții rapide de pace sunt limitate, iar sancțiunile europene aplicate Rusiei nu au efectul dorit asupra desfășurării războiului.

„Cei care spun că nu suntem foarte aproape de sfârșitul războiului cred că au dreptate”, a declarat președintele UDMR, reflectând pesimismul generalizat privind finalul conflictului.

Potrivit acestuia, negocierile internaționale continuă, însă Europa nu joacă un rol decisiv la masa discuțiilor.

Liderul UDMR a mai explicat că pozițiile țărilor membre UE nu sunt armonizate și că fiecare stat își urmărește propriile interese în ceea ce privește sancțiunile impuse Rusiei. El a menționat Ungaria și Slovacia ca exemple de state care au blocat anumite măsuri europene recente.

„Sunt două state în acest moment, Ungaria și Slovacia, care au blocat aceste sancțiuni, fiecare Guvern, fiecare șef de stat sau prim-ministru își apără interesele naționale cum crede că e mai bine și din acest punct de vedere nu este nimic nou și nici nu cred că soarta războiului depinde de aceste sancțiuni.”

Kelemen Hunor a subliniat că sancțiunile, indiferent de numărul lor, nu au reușit să oprească acțiunile Rusiei și nu estimează că viitoarele pachete vor schimba această realitate.

„Nu știu dacă e vorba de încă un pachet de sancțiuni, până acum, nu sancțiunile l-au făcut pe Putin să se oprească și nici în continuare nu aceste sancțiuni îl vor face pe Putin să se oprească.”

Președintele UDMR a concluzionat că fiecare stat are responsabilitatea de a-și proteja propriile interese, iar comentariile privind opoziția unui guvern, fie el din Ungaria, Germania sau Marea Britanie, nu reprezintă o critică din partea formațiunii sale.

Hunor a insistat că, în prezent, factorii decizionali europeni nu au puterea de a influența în mod real evoluția conflictului din Ucraina, ceea ce lasă negocierile internaționale în mâinile altor actori, precum Statele Unite și Rusia.