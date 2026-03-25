Kelemen Hunor avertizează că o schimbare a guvernării ar fi o greșeală uriașă

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că actuala formulă de guvernare nu are, în acest moment, o alternativă viabilă și a avertizat că o eventuală schimbare ar putea avea consecințe grave pentru stabilitatea politică a României.

Declarațiile au fost făcute miercuri, la Brâncovenești, în județul Mureș, în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare și al discuțiilor privind o posibilă ieșire a PSD de la guvernare.

Kelemen Hunor a respins ferm scenariul unui guvern minoritar susținut din opoziție.

„Ar fi catastrofal (guvern minoritar PNL-USR susţinut din opoziţie de AUR, n.r.), deci nu trebuie să ajungi până acolo”, a declarat Kelemen Hunor.

În opinia liderului UDMR, orice alternativă la actuala formulă ar trebui să mențină caracterul majoritar al guvernării.

„Din punctul meu de vedere, nu există alternativă la formula actuală. Sau dacă cauţi o alternativă, trebuie să fie tot un guvern majoritar”, a spus Kelemen Hunor.

Acesta a avertizat că un executiv format din mai puține partide și susținut conjunctural ar fi instabil și riscant.

„Un guvern alcătuit în două partide şi susţinut de cine apucă şi cine când are timp şi chef, eu cred că astăzi, pentru România, ar fi o greşeală uriaşă”, a declarat liderul UDMR.

Liderul UDMR a exprimat speranța că actualele conflicte din interiorul coaliției pot fi depășite prin dialog și înțelepciune.

„Eu încă mai sper că aceste tensiuni, conflicte, chiar şi neînţelegeri din coaliţie, după sărbătorile pascale, pot fi rezolvate cu înţelepciune, fiindcă asta a fost misiunea noastră: să mergem împreună”, a spus Kelemen Hunor.

Acesta a făcut referire și la poziția exprimată de Nicușor Dan.

„Avea dreptate preşedintele Dan când zicea că această coaliţie este condamnată să muncească, să meargă împreună”, a declarat Kelemen Hunor.

Întrebat despre soluțiile pentru depășirea actualei crize, liderul UDMR a insistat că negocierile sunt esențiale.

„Dialogul, argumente, raţiunea, astea sunt soluţiile”, a spus Kelemen Hunor.

Acesta a subliniat că partenerii de coaliție trebuie să revină la masa discuțiilor.

„Astăzi, când discutăm despre coaliţie şi la această oră şi sunt aceste tensiuni, atunci nu există altceva decât să te aşezi la masă”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a sugerat că rezolvarea conflictelor ar putea necesita timp.

„Poate că e nevoie de câteva zile, de două-trei săptămâni, până după sărbătorile pascale, şi să găsim împreună o soluţie, altfel ne vom duce în gard. Nu dorim acest lucru”, a afirmat acesta.

Poziția UDMR apare într-un moment tensionat, în care Partidul Social Democrat continuă să transmită semnale privind o posibilă retragere din coaliție. Sorin Grindeanu a declarat că există probleme la nivelul guvernării și că direcția actuală nu este cea corectă.

„Este clar pentru toată lumea că, la nivel guvernamental, lucrurile nu funcţionează cum trebuie”, a spus Sorin Grindeanu.

Acesta a subliniat că PSD nu are un conflict personal cu premierul Ilie Bolojan, dar critică modul în care este gestionată guvernarea.

„Şi PSD-ul n-are nimic personal cu Ilie Bolojan. Ilie Bolojan este prim-ministru. Ca prim-ministru, în schimb, lucrurile, aşa cum spuneam mai devreme, la nivel guvernamental, din punctul nostru de vedere, nu funcţionează cum trebuie”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a afirmat că măsurile economice actuale sunt insuficiente și pot avea efecte negative.

„Am spus încă din septembrie că trebuie să avem măsuri de relansare economică. Am spus că, dacă venim doar cu măsuri din acestea în care tai, tai şi tai, o să intri în recesiune, o să ai reduceri de consum şi iată că avem”, a spus Sorin Grindeanu.

Acesta a adăugat că deja se văd efecte în economie.

„O să ai o reducere a producţiei industriale şi am văzut azi dimineaţă că s-a întâmplat lucrul acesta”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a precizat că nemulțumirile PSD sunt legate de modul în care este gestionată guvernarea.

„Astea arată, dincolo de persoane, un management. Noi, dacă avem lucruri de reproşat, care sunt legate de acest management”, a spus Sorin Grindeanu.

Acesta a adăugat că partidul își asumă și o evaluare internă.

„Asta nu înseamnă că nu ne facem, aşa cum v-am spus de fiecare dată, şi autoevaluare”, a declarat liderul PSD.