Social Județul din România care devine centrul turismului gastronomic







La început de 2025, județul Harghita a fost desemnat oficial Regiune Gastronomică a Europei pentru anul 2027 de către IGCAT (Institutul Internațional de Gastronomie, Cultură, Arte și Turism). În luna octombrie a anului trecut, un juriu internațional compus din experți IGCAT a vizitat regiunea pentru a evalua patrimoniul gastronomic, inițiativele comunitare și orientarea către turismul sustenabil.

Harghita devine astfel al doilea județ din România care primește acest titlu, după Sibiu, desemnat Regiune Gastronomică a Europei în 2019. Titlul va facilita pentru Harghita vizibilitatea internațională a regiunii și va crea oportunități pentru dezvoltarea turismului gastronomic și consolidarea economiei locale

O inițiativă de succes în Harghita

Inițiativa a fost depusă în 2023 de organizație Visit Harghita, în parteneriat cu un consorțiu de 12 membri, printre care Consiliul Județean Harghita, municipiile Miercurea‑Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, universitatea Sapientia și diverse asociații locale. Platforma Visit Harghita este organizația oficială de promovare turistică a județului Harghita, lansată în 2015.

Szabó Károly, director executiv, a declarat în cadrul unui eveniment gastronomic din 21 iulie că „procesul a început în 2023, când noi deja știam despre valorile gastronomice pe care le avem în județ. În 2022 am avut anul tematic al gastronomiei și acolo am văzut piesele de puzzle. Deci, eram aproape gata și am depus proiectul, iar în toamna anului trecut a venit un juriu care a fost la final impresionat de tot ce avem acolo”.

Astfel, pe mai departe, bazându-se pe gastronomie, echipa Visit Harghita se va ocupa să promoveze și să scoată în evidență toate atuurile județului. Autoritățile locale, de asemenea, plănuiesc ca anul 2026 să fie un an-pregătire, în timp ce 2027 va fi punctul central al unui calendar vast de evenimente. Se așteaptă a fi un an plin de festivaluri gastronomice, conferințe profesionale, programe culturale și demonstrații culinare cu produse locale și rețete tradiționale reinterpretate.

Investiții pe măsură

La același eveniment a fost prezent și Răzvan Pascu, consultant în marketing turistic, cu o agendă activă în promovarea destinațiilor regionale. În februarie 2025, Consiliul Județean Harghita l‑a desemnat pe drept Prim Ambasador Turistic al județului, parte dintr‑o echipă care să susțină promovarea pregătirilor pentru 2027. În calitate de ambasador, el se implică în campanii de comunicare și popularizare a regiunii.

„În anul 2027 vor fi foarte multe evenimente legate de gastronomie în județul Harghita. Știm deja că în 2025 turismul nu mai este doar despre a bifa locuri, ci pur și simplu de a descoperi o destinație din toate punctele de vedere adică inclusiv gastronomia. Cred că Harghita are șanse foarte mari să fie pusă pe hartă și să se vorbească foarte mult despre județ. În acest sens, sunt deja foarte multe investiții care se fac acolo. Am cunoscut de curând niște investitori care s-au întors din Ungaria și acum investesc zeci de milioane de euro într-o stațiune turistică nouă. Este doar un exemplu dintre multe altele”, a declarat Răzvan Pascu.