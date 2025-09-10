Sport „Jos Lucescu!” și „Demisia!”, scandările suporterilor după dezastrul din Cipru







Suporterii echipei naționale au scandat „Jos Lucescu!” și „Demisia, demisia!” marți seară, la plecarea de la stadion după meciul România - Cipru, încheiat 2-2, potrivit imaginilor prezentate de Digi Sport.

Întrebat în conferința de presă dacă se gândește să plece de la națională, Mircea Lucescu, selecţionerul României, a spus că nu vrea să discute despre acest subiect. Antrenorul a afirmat că este dezamăgit, menționând că era convins că echipa va câștiga, având în vedere modul în care s-a pregătit.

„Echipa naţională trebuie să îşi continue activitatea, parcursul. Eu am făcut tot ce a fost posibil, astfel încât grupul să atace un turneu final. În rest, sunt alte aspecte despre care nu vreau să vorbesc. Să ştiţi că Cipru poate să câştige orice meci la ce jucători au. Au fost împiedicaţi la Viena, au fost împiedicaţi de arbitraj în Bosnia”, a afirmat acesta.

Selecţionerul României a criticat arbitrul meciului, susținând că acesta a întors toate situațiile favorabile echipei și nu a permis României să atace.

„Nu îmi explic cum a putut să dribleze trei-patru jucători acolo. Un arbitraj care după 2-0 nu ne-a mai lăsat să atacăm, la toate situaţiile întorcea jocul împotriva noastră. Nu mă plâng, constat”, a spus acesta.

Potrivit acestuia, echipa a avut 30 de minute „excelente”. „Am mai avut vreo 2-3 ocazii, pe lângă cea a lui Man, nu le-am valorificat, iar asta a făcut ca ei să răstoarne raportul de forţe”, a mai adăugat Lucescu, la primasport.ro.

Naționala a început meciul de pe GSP Stadium în forță, deschizând scorul încă din minutul 2, când Denis Drăguș a rămas singur cu portarul și a marcat. La 16 minute distanță, Drăguș a înscris din nou, după o pasă primită de la Răzvan Marin.

Cu un sfert de oră înainte de final, Cipru a redus diferența, Kastanos depășind apărarea României și pasându-i lui Tzionis, care l-a învins pe Horațiu Moldovan. În minutul 77, nou-intratul Charalampous a adus egalarea.

După acest rezultat, România se îndepărtează de primele locuri din grupă, Austria impunându-se în Bosnia cu 2-1. Echipa lui Lucescu are șapte puncte, în timp ce principalele contracandidate la calificare au câte 12 puncte.