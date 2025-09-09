Sport Mircea Lucescu, aproape să doboare un record mondial. Francezii de la L'Equipe au remarcat capitolul unic







Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale este aproape să intre în Cartea Recordurilor. „Il Luce” poate deveni cel mai în vârstă antrenor care a stat pe banca unei echipe naționale, după cum notează cotidianul francez L'Equipe.

Românul a trecut pe la Inter Milano, Galatasaray sau Şahtior Doneţk, „emblematicul tehnician nu s-a gândit să se oprească nici măcar după ce a împlinit 80 de ani pe 29 iulie”, notează ziarul francez. Numit selecţioner în august 2024, Mircea Lucescu va fi pe bancă la meciul cu Cipru, la 80 de ani, o lună şi 11 zile.

Deja la cârma reprezentativei României între 1981 şi 1986, într-o perioadă în care niciunul dintre internaţionalii de astăzi nu era născut, Lucescu este unul dintre cei mai în vârstă antrenori din istoria fotbalului. Germanul Otto Pfister, de exemplu, a fost antrenor al echipei Afganistanului până la 31 martie 2018 (80 de ani, 4 luni şi 7 zile), iar Lucescu l-ar putea depăşi.

Calificarea la CM 2026 se anunţă complicată pentru naţionala României, care a pierdut două din primele sale patru meciuri în grupa din care face parte, dar are şi şansa disputării unui baraj prin intermediul Ligii Naţiunilor, au mai scris ziariștii din Hexagon.

În această seară, naționala României evoluează în deplasare, contra cea a Ciprului, de la ora 21.45, la Nicosia.

„Ei mizează pe jucători din campionatul intern, mai au doar 3-4 de afară. Înseamnă mult, și eu îmi doresc asta, să aducem din campionatul inter jucători la națională. Dar nu doar de mine depinde.

Jucătorii de la FCSB au modul lor de a pregăti meciurile, mă bazez pe ei așa cum mă bazez mereu. Nu pot spune ce formație voi folosi. Dacă îmi dați echipa lor, vă dau și eu echipa noastră. Nu pot să spun cine joacă. Credeți că eu am dormit în toată perioada asta”, afirma selecționerul, cu o zi înaintea confruntării din „Insula Afroditei”.