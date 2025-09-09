Sport Cipru - România, ora 21.45. Meciul care poate îngropa șansele de calificare la Mondial







România joacă un meci decisiv, în această seară, de la ora 21.45 (în direct la Prima TV), cu Cipru, la Nicosia. Partida, din preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor este decisivă.

„Tricolorii” trebuie să câștige pentru a mai păstra de doi bani speranță la calificare. Clasamentul nu arată deloc bine pentru oamenii lui Mircea Lucescu.

1. Bosnia (4 meciuri, 12 puncte), 2. Austria. (3, 9), 3. România (4, 6), 4. Cipru (4, 3), San Marino (5, 0). Chiar și cu o victorie pe terenul ciprioților, doar un miracol mai poate duce naționala la un meci de baraj. Singura variantă ar fi traseul din Liga Națiunilor. Acolo unde oamenii lui „Il Luce” și-au câștigat grupa. Pe acest culoar, în semifinale, România are mari șanse să dea peste Italia.

Ar fi vorba despre un singur meci, pe care prima reprezentativă l-ar disputa pe terenul peninsularilor. Alți posibili adversari ar fi Ucraina sau Turcia. Calculele, făcute de un supercomputer al celor de la Football Meets Data, sunt valabile în cazul în care oricare echipă națională nu ajunge la World Cup din preliminarii.

„Cipru are un jucător de mare valoare, Kastanos. Va fi un meci în care ei atacă omul, împing, creează o stare de dezechilibru. Ai noștri să nu se relaxeze. Duelurile individuale vor fi decisive. Noi avem o calitate superioară a paselor. Sunt două stiluri diferite, vom vedea ce joc iese. Ei au început tare la București, ceea ce se va întâmpla și mâine”, a spus selecționerul Mircea Lucescu înaintea partidei din „Insula Afroditei”.

Antrenorul a atras atenția că a detectat și niște jocuri de culise în preliminarii pentru a favoriza anumite naționale. „Văd că sunt niște probleme. Interesele sunt mari pentru o calificare la Mondial, dar nu aș vrea să fim noi cei care avem mereu de suferit. Nu contest, nu mă plâng, doar constat”.