Johannes Klaebo a făcut istorie la Jocurile Olimpice: nouă medalii de aur

Johannes Klaebo, schiorul norvegian în vârstă de 29 de ani, a doborât un record istoric la Jocurile Olimpice de iarnă, devenind sportivul cu cele mai multe medalii de aur din toate disciplinele, după ce a câștigat împreună cu echipa sa ștafeta de schi fond la Milano Cortina, desfășurată în Val di Fiemme, au anunțat organizatorii.

Această victorie marchează a patra medalie de aur pentru Klaebo la această ediție, consolidându-i poziția în fruntea clasamentului olimpic și depășindu-i pe legendarii schiori norvegieni Marit Bjoergen și Bjoern Daehlie, precum și pe fostul biatlonist Ole Einar Bjoerndalen, care dețineau câte opt titluri olimpice.

Vineri, prin succesul său în proba individuală de 10 kilometri, Johannes reușise să egaleze recordul lor, iar duminică l-a depășit.

În ștafeta de duminică, echipa Franței a ocupat locul doi, adjudecând medalia de argint, în timp ce Italia s-a clasat pe trei, câștigând bronzul.

După ploaia și vremea nefavorabilă de sâmbătă, care au provocat căzături în ștafeta feminină, condițiile meteo de duminică au fost mult mai favorabile. Cerul senin a oferit vizibilitate bună, iar Norvegia a condus cursa încă de la start.

Klaebo a intrat în ultima etapă cu un avantaj consistent, sprijinit de colegii săi Emil Iversen, Martin Nyenget și Einar Hedegart. În rolul său de ultim schior, el a gestionat cursa cu calm, fără a risca inutil, și a asigurat victoria fără emoții suplimentare.

Cu această performanță, sportivul din Trondheim poate spera la un „Grand Slam” olimpic, câștigând toate cele șase probe de schi fond programate la Milano Cortina – o realizare nemaivăzută până acum. Klaebo a mai demonstrat că este capabil de asemenea performanțe la nivel mondial, reușind să câștige toate probele majore la ultimele Campionate Mondiale desfășurate anul trecut chiar în orașul său natal.

La această ediție a Jocurilor Olimpice mai sunt programate două probe importante: sprintul pe echipe, miercuri, și proba de 50 de kilometri, sâmbătă, ambele în Val di Fiemme. Forma excelentă și experiența acumulată îl fac pe Klaebo favorit principal în continuarea competițiilor, iar fanii urmăresc cu atenție evoluțiile sale.