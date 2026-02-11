Politica

Iuliu Maniu: Testamental moral al „Sfinxului” și visul unei Europe Unite

Comentează știrea
Iuliu Maniu: Testamental moral al „Sfinxului” și visul unei Europe Unite
Din cuprinsul articolului

La 73 de ani de la trecerea în eternitate a lui Iuliu Maniu în cumplita închisoare de la Sighet, memoria liderului țărănist este evocată nu doar ca un act de justiție istorică, ci ca o lecție de actualitate politică. Europarlamentarul Rareș Bogdan, membru al Grupului Popularilor Europeni (PPE),  a readus în atenția publică personalitatea complexă și adesea neînțeleasă a celui supranumit „Sfinxul de la Bădăcin”, subliniind că valorile pentru care Maniu a pierit sunt, de fapt, pilonii pe care se sprijină astăzi proiectul european.

Un profil atipic: inflexibilitate și onoare

Rareș Bogdan îl descrie pe Iuliu Maniu ca pe un politician atipic, o figură ce pare desprinsă dintr-o altă eră a demnității. Într-o epocă a compromisului facil, Maniu a rămas o stâncă:

Deși nu a fost întotdeauna înțeles de contemporani, deciziile sale fiind luate sub presiunea unor vremuri tulburi, calitatea sa morală de mare amplitudine l-a transformat într-un „român universal”.

Lecția de la Alba Iulia: de la oprimați la liberatori

Rareș Bogdan

Rareș Bogdan. Sursă foto: Facebook

Punctul central al analizei lui Rareș Bogdan este discursul istoric al lui Maniu de la 1 Decembrie 1918. Într-un moment de triumf național, când mulți ar fi căutat revanșa, Maniu a oferit o lecție de onoare care anticipează principiile fundamentale ale Uniunii Europene de astăzi.

„Noi nu voim să devenim din oprimați oprimatori, din asupriți asupritori. Noi voim să întronăm pe aceste plaiuri libertatea tuturor neamurilor și a tuturor cetățenilor.”

Această viziune — refuzul de a „suge puterea” altora și dorința ca nimeni să nu mai verse lacrimile pe care românii le-au vărsat secole de-a rândul — reprezintă fundamentul unei Europe Unite. Maniu nu vedea Unirea ca pe un act de excludere, ci ca pe o garanție a libertății individuale, religioase și etnice pentru toți locuitorii Transilvaniei și ai Banatului.

Jertfa de la Sighet și moștenirea Europeană

Iuliu Maniu a plătit prețul suprem pentru refuzul de a accepta totalitarismul. Condamnat pe viață de comuniști pentru că „nu i-a înghițit”, a sfârșit într-o celulă rece la Sighet, dar spiritul său a rămas liber.

Rareș Bogdan subliniază că visul lui Maniu despre înțelegerea tuturor națiunilor este astăzi realitatea în care trăim în cadrul Uniunii Europene: o comunitate unde limba, credința și individualitatea etnică sunt protejate prin lege, nu strivite sub bocancul statului.

De ce contează Iuliu Maniu astăzi?

  1. Pentru standardul moral: Într-o lume politică dominată de sondaje, Maniu ne amintește de forța principiilor.

  2. Pentru viziunea Europeană: A înțeles că stabilitatea unui stat depinde de modul în care își tratează minoritățile și cetățenii.

  3. Pentru rezistență: Celula în care a murit rămâne un simbol al luptei împotriva tiraniei de orice fel.

„Iuliu Maniu a fost mai mult decât un om de stat; a fost arhitectul unei conștiințe naționale care a știut să fie europeană înainte ca instituțiile europene să existe.”

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:06 - Republica Moldova și Ucraina negociază un acord pentru schimburi de energie electrică și sprijin în situații de urgență
11:02 - CCR a amânat a cincea oară decizia pe pensiile speciale. Când e noul termen
10:59 - Britney Spears și-a vândut întregul catalog muzical. Ce sumă a încasat artista
10:53 - Austria, Cehia și Slovacia cer măsuri urgente pentru ieftinirea energiei electrice în UE
10:47 - Un jurnalist din Bulgaria, despre misterul crimelor: A distras atenția publicului bulgar de la cazuri foarte importante 
10:40 - Ministrul Justiției, înaintea ședinței CCR: Ar fi de dorit să avem o dezlegare constituțională

HAI România!

Incompetenţă sau ticăloşie în gestionarea superbogăţiilor României
Incompetenţă sau ticăloşie în gestionarea superbogăţiilor României
Ne-am mințit singuri! 🤯 Brâncuși nu a vrut să doneze nimic României!
Ne-am mințit singuri! 🤯 Brâncuși nu a vrut să doneze nimic României!
Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”
Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”

Proiecte speciale