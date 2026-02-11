Iuliu Maniu: Testamental moral al „Sfinxului” și visul unei Europe Unite

La 73 de ani de la trecerea în eternitate a lui Iuliu Maniu în cumplita închisoare de la Sighet, memoria liderului țărănist este evocată nu doar ca un act de justiție istorică, ci ca o lecție de actualitate politică. Europarlamentarul Rareș Bogdan, membru al Grupului Popularilor Europeni (PPE), a readus în atenția publică personalitatea complexă și adesea neînțeleasă a celui supranumit „Sfinxul de la Bădăcin”, subliniind că valorile pentru care Maniu a pierit sunt, de fapt, pilonii pe care se sprijină astăzi proiectul european.

Rareș Bogdan îl descrie pe Iuliu Maniu ca pe un politician atipic, o figură ce pare desprinsă dintr-o altă eră a demnității. Într-o epocă a compromisului facil, Maniu a rămas o stâncă:

Deși nu a fost întotdeauna înțeles de contemporani, deciziile sale fiind luate sub presiunea unor vremuri tulburi, calitatea sa morală de mare amplitudine l-a transformat într-un „român universal”.

Punctul central al analizei lui Rareș Bogdan este discursul istoric al lui Maniu de la 1 Decembrie 1918. Într-un moment de triumf național, când mulți ar fi căutat revanșa, Maniu a oferit o lecție de onoare care anticipează principiile fundamentale ale Uniunii Europene de astăzi.

„Noi nu voim să devenim din oprimați oprimatori, din asupriți asupritori. Noi voim să întronăm pe aceste plaiuri libertatea tuturor neamurilor și a tuturor cetățenilor.”

Această viziune — refuzul de a „suge puterea” altora și dorința ca nimeni să nu mai verse lacrimile pe care românii le-au vărsat secole de-a rândul — reprezintă fundamentul unei Europe Unite. Maniu nu vedea Unirea ca pe un act de excludere, ci ca pe o garanție a libertății individuale, religioase și etnice pentru toți locuitorii Transilvaniei și ai Banatului.

Iuliu Maniu a plătit prețul suprem pentru refuzul de a accepta totalitarismul. Condamnat pe viață de comuniști pentru că „nu i-a înghițit”, a sfârșit într-o celulă rece la Sighet, dar spiritul său a rămas liber.

Rareș Bogdan subliniază că visul lui Maniu despre înțelegerea tuturor națiunilor este astăzi realitatea în care trăim în cadrul Uniunii Europene: o comunitate unde limba, credința și individualitatea etnică sunt protejate prin lege, nu strivite sub bocancul statului.

Pentru standardul moral: Într-o lume politică dominată de sondaje, Maniu ne amintește de forța principiilor. Pentru viziunea Europeană: A înțeles că stabilitatea unui stat depinde de modul în care își tratează minoritățile și cetățenii. Pentru rezistență: Celula în care a murit rămâne un simbol al luptei împotriva tiraniei de orice fel.

„Iuliu Maniu a fost mai mult decât un om de stat; a fost arhitectul unei conștiințe naționale care a știut să fie europeană înainte ca instituțiile europene să existe.”