Îndemnuri la unitate de 1 Decembrie. Ce le urează românilor Bolojan, Grindeanu și Maia Sandu

„Dragi români, Marea Unire din 1918 este, cred eu, cel mai frumos moment al istoriei noastre naţionale. E temelia României de azi, e amintirea marilor sacrificii din Primul Război Mondial şi e o lecţie permanentă de solidaritate românească. 1 decembrie ne îndeamnă să avem încredere în România şi în noi înşine”, arată șeful Executivului.

În viziunea sa, românii pot depăși greutățile și au capacitatea de a construi un viitor mai bun.

„Unirea din 1918 ne-a dat dreptul de a fi o naţiune întreagă, dar şi datoria de a munci pentru bunăstarea naţională. Datoria de român şi datoria de cetăţean merg mână în mână, iar atunci când ne facem această dublă datorie, România merge înainte”, mai spune şeful Executivului.

„Fiecare serviciu public care funcţionează mai eficient, fiecare lucrare bine făcută, fiecare produs de calitate şi fiecare investiţie de succes, publică sau privată, reprezintă o formă reală de patriotism. Vă mulţumesc tuturor celor care, prin muncă şi decenţă, faceţi o Românie mai bună. La mulţi ani, România! La mulţi ani, români - din ţară şi din diaspora!”, a încheiat premierul.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Sorin Grindeanu, afirmă că Marea Unire de la 1918 a demonstrat că atunci când românii îşi unesc forţele, pot transforma destinul unei naţiuni. El subliniază că astăzi avem datoria să continuăm această lecţie și să construim o Românie modernă, respectată şi puternică.

„1 Decembrie este ziua în care România îşi priveşte cu demnitate trecutul şi cu încredere viitorul. Marea Unire de la 1918 a fost cea mai puternică dovadă că, atunci când românii îşi unesc forţele, pot schimba destinul unei naţiuni. Astăzi, avem datoria să ducem mai departe această lecţie: să facem din România o ţară modernă, respectată şi puternică”, spune preşedintele PSD într-un mesaj pe Facebook.

Sorin Grindeanu subliniază că moștenirea istorică a României se transformă în responsabilitatea fiecărui cetățean de a construi o țară în care copiii să își poată împlini visurile acasă, iar pentru asta este nevoie de energia și implicarea fiecărei persoane care muncește, visează și iubește România.

„De aceea, de 1 Decembrie, sărbătorim nu doar istoria şi eroii trecutului, ci şi pe oamenii prezentului, cei care dau sens viitorului naţiunii noastre. La mulţi ani, România! La mulţi ani tuturor românilor care cred în puterea unităţii şi în viitorul acestei ţări!”, mai spus Grindeanu în mesaj.

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, transmite, cu ocazia Zilei Naţionale a României, că momentul istoric de la 1 Decembrie 1918 a deschis, acum mai bine de un secol, drumul spre pace, libertate şi democraţie pentru poporul român. Ea avertizează că aceste valori sunt astăzi mai mult ca oricând ameninţate și transmite un mesaj de felicitare României cu prilejul Zilei Naţionale.

„Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate şi democraţie pentru poporul român. Aceste valori sunt însă ameninţate acum mai mult ca oricând", a menţionat Maia Sandu.

Președinta Maia Sandu a subliniat că românii au datoria să onoreze prin eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia.

„Să apărăm moştenirea lor, pentru ca şi noi, la rândul nostru, să lăsăm copiilor şi nepoţilor un spaţiu românesc în care să poată trăi liber, demn şi cu respect pentru valorile naţionale", a mai spus preşedintele Republicii Moldova.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, cu ocazia Zilei Naţionale a României, că românii au responsabilitatea de a duce mai departe moştenirea Marii Uniri, prin reforme curajoase, decizii responsabile şi prin solidaritate.

„1 decembrie, Ziua naţională, este un moment de reflecţie, când cinstim deopotrivă trecutul, identitatea noastră şi valorile care ne unesc ca popor. Trecutul ne reaminteşte de sacrificiul înaintaşilor noştri şi de forţa idealurilor comune care au făcut posibilă Marea Unire. Lor le datorăm recunoştinţă fără margini, celor care au avut înţelepciunea şi voinţa de a clădi destinul României moderne”, a arătat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

Mircea Abrudean a afirmat că abia după ce privim trecutul ne putem concentra asupra prezentului pe care îl trăim și asupra viitorului pe care îl construim împreună.

„Avem datoria de a duce mai departe moştenirea Marii Uniri prin reforme curajoase, prin decizii responsabile şi prin solidaritate. Încrederea pe care o avem în noi ca popor, în puterea Unirii noastre, în inimile noastre, ne arată drumul spre viitor”. a arătat Mircea Abrudean.

Potrivit preşedintelui Senatului, viitorul este acela în care se acţionează cu maturitate şi respect faţă de cetăţeni, pentru a construi o Românie modernă şi performantă.

„Dragi români, să facem din moştenirea Marii Uniri nu doar un simbol, ci o resursă vie care inspiră idealurile unei românii, parte a unei Europe Unite, stabile, în pace şi securitate. Acesta este drumul nostru. La mulţi ani!”, a mai spus președintele Senatului.