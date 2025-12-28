Iulian Vladu, fost deputat PNL din Dâmbovița, a murit la vârsta de 64 de ani

Fostul deputat PNL Iulian Vladu a încetat din viață, după o luptă îndelungată cu o boală gravă. Parlamentar în trei legislaturi consecutive, acesta se retrăsese în ultimii ani din viața politică, activând în mediul antreprenorial, potrivit PNL Dâmbovița.

Iulian Vladu, fost deputat în trei legislaturi din partea PDL și PNL și una dintre figurile cunoscute ale politicii dâmbovițene, a încetat din viață duminică, 28 decembrie, la vârsta de 64 de ani, după o luptă cu o boală gravă.

În ultimii ani, acesta se retrăsese din viața politică, alegând să se dedice activităților din mediul de afaceri. Boala de care suferea i-a afectat starea de sănătate în ultima perioadă, conducând în cele din urmă la deces.

Înainte de retragerea în mediul privat, acesta a avut o evoluție politică treptată în administrația publică. A fost consilier local, apoi consilier județean, iar ulterior a reprezentat județul Dâmbovița în Parlamentul României.

Decesul a fost anunțat de membrii familiei, care au confirmat sfârșitul unei perioade îndelungate de suferință. Iulian Vladu a fost soț, tată și bunic, dar și un antreprenor respectat pe plan local, care a dezvoltat de la zero o afacere stabilă.

Activitatea parlamentară a lui Iulian Vladu s-a desfășurat pe parcursul a trei legislaturi, între anii 2004 și 2016. A fost validat ca deputat PDL în august 2008, reales ulterior pe listele PDL, iar din februarie 2015 a devenit membru PNL, în urma fuziunii dintre cele două partide.

PNL Dâmbovița a transmis un mesaj de condoleanțe, în care au precizat că Iulian Vladu a fost „un om dedicat comunității dâmbovițene și valorilor liberale”, cu „o carieră politică construită firesc, de la administrația locală la cea județeană și centrală”, subliniind că acesta „a îndeplinit cu responsabilitate și demnitate funcțiile de consilier local, consilier județean și deputat”.