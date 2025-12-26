Radu F. Alexandru și forța cuvântului care a construit punți între oameni. România pierde un reper moral

Lumea culturală și politică din România a primit o veste tristă în a doua zi de Crăciun a anului 2025: Radu Feldman Alexandru, personalitate marcantă a literaturii contemporane, dramaturg de succes și om politic rafinat, a încetat din viață la vârsta de 82 de ani.

Anunțul a declanșat un val de omagii din partea colegilor de breaslă și a foștilor parteneri politici, care îl descriu ca pe un spirit lucid, de o eleganță intelectuală rară.

Născut la 28 iulie 1943, Radu Feldman Alexandru s-a impus în conștiința publică printr-o carieră polivalentă, reușind să îmbine armonios rigoarea scrisului cu responsabilitatea actului politic.

Absolvent al Facultății de Teatru din cadrul IATC, el a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați dramaturgi români, piesele sale fiind jucate pe cele mai importante scene ale țării, inclusiv la Teatrul Național din București.

În calitate de prozator și dramaturg, Radu Feldman Alexandru a explorat cu predilecție teme legate de condiția umană, moralitate și complexitatea relațiilor sub presiunea istoriei. Lucrări precum „Stăvilarele”, „Poveste de dragoste” sau „Ultimul tren” au demonstrat capacitatea sa de a surprinde nuanțele psihologice ale personajelor, oferind publicului nu doar spectacol, ci și teme profunde de reflecție.

Membru marcant al Uniunii Scriitorilor din România, el a fost o prezență constantă în viața literară, eseistica sa fiind adesea un punct de reper pentru analiza societății românești de după 1989.

Radu Feldman Alexandru nu a rămas doar la masa de scris. După Revoluție, s-a implicat activ în viața politică, considerând că un intelectual are datoria de a participa la reconstrucția țării. A avut mai multe mandate de senator și deputat, activând în cadrul Partidului Național Liberal (PNL) și, ulterior, al Partidului Democrat Liberal (PDL).

Din postura de om politic, a fost un membru vocal al comisiilor pentru cultură și învățământ, militând neîncetat pentru legislații care să protejeze patrimoniul cultural și să sprijine artiștii. De asemenea, a avut o activitate importantă în cadrul CNSAS, fiind recunoscut pentru pozițiile sale ferme în ceea ce privește deconspirarea fostei Securități și restabilirea adevărului istoric.

Dispariția sa lasă un gol imens în rândul comunității intelectuale. Dincolo de premiile literare și de titlurile politice, Radu Feldman Alexandru va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut ca un om al dialogului, un spirit echilibrat care a știut să folosească forța cuvântului pentru a construi punți între oameni.

Să se odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care i-au prețuit opera și caracterul. România pierde astăzi un reper moral și un scriitor de o valoare incontestabilă.