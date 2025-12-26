26 decembrie. Odiseea cadavrelor soților Ceaușescu „uitate” pe stadion și culisele unei execuții care a șocat lumea. Povestea spusă de Gelu Voican Voiculescu

Ziua de 26 decembrie 1989 nu a fost doar prima zi a României fără Nicolae Ceaușescu, ci și începutul unei perioade de gestiune haotică, chiar macabră, a rămășițelor pământești ale cuplului dictatorial.

În timp ce pe ecranele televizoarelor din întreaga lume rulau imagini fragmentate cu procesul, în spatele culiselor, noua putere de la București se confrunta cu o problemă neașteptată: „pierderea” și ulterior „uitarea” cadavrelor celor doi. Soții Ceaușescu au fost împușcați în ziua de Crăciun, ca un cadou pentru Ion Iliescu și noua putere.

Conform mărturiilor ulterioare ale lui Gelu Voican Voiculescu și ale generalului Victor Atanasie Stănculescu, transportul cadavrelor de la Târgoviște la București a fost marcat de un haos absolut. Contrar legendelor urbane, trupurile nu au fost plimbate prin instituții publice sau prin sediul Comitetului Central.

Elicopterul care transporta cadavrele învelite în foi de cort a aterizat pe Stadionul „Steaua” în seara zilei de 25 decembrie, în jurul orei 17:00. Din cauza stresului imens și a fricii că vor fi executați la rândul lor, parașutiștii din escortă au descărcat „coletele” pe gazon și au plecat, lăsându-le în paza unor ofițeri din unitate.

Gelu Voican Voiculescu relatează că, pe parcursul nopții de 25 spre 26 decembrie, trupurile au rămas „sub stele”. Un soldat și un plutonier s-au târât pe burtă până la ele, temându-se că sunt manechine-capcană umplute cu explozibil. Când au desfăcut foile de cort și au văzut chipurile dictatorilor, s-au îngrozit și au fugit, fără a mai raporta prezența lor. Însuși Stănculescu a recunoscut că, pentru câteva ore, „nu mai știa nimeni nimic”.

Căutările cu TAB-ul și farurile aprinse pe stadion, efectuate către ora 22:00, au fost inițial inutile. Trupurile au fost recuperate abia în dimineața de 26 decembrie, dintr-o unitate militară vecină cu stadionul, unde fuseseră mutate între timp.

Procurorul militar Dan Voinea, cel care a întocuit rechizitoriul soților Ceaușescu, a povestit versiunea sa: „După execuția de la Târgoviște, cadavrele au fost urcate într-un elicopter, care a plecat către Capitală. În el s-au mai aflat Gelu Voican Voiculescu și Victor Athanase Stănculescu, care s-a ocupat în mod special de cadave. Noi, ceilalți, am venit în București cu un alt elicoptr, care a aterizat ca și primul, pe stadionul Ghencea, dar la aproximativ o oră după acesta. Cadavrele fuseseră deja luate. Este imposibil ca ele să se fi aflat încă acolo și să nu fi fost găsite, așa cum susține Voican pentru că spațiul era foarte restrâns. Ambele elicoptere au aterizat pe stadionul cel mic, care are o suprafață foarte restrânsă. Acolo poți vedea orice moviliță, ca să nu mai vorbim de două tărgi cu cadavre”.

O altă parte a poveștii pierderii cadavrelor a fost împărtățită de gen. Mugurel Florescu, prezent și el la procesul de la Târgoviște: (n.a. după execuție) “Au fost puse într-o pânză de cort și puse în elicopterul doi. Ne-am întors laBucurești, pe Stadionul Steaua. Acolo ne așteptau cu masa și am văzut pe un geam că ninge. Atunci ne-am dat seama că e Crăciun. Am mai stat de vorbă și am plecat la minister. Când am ajuns acolo ne-am dat seama că am uitat cadavrele pe stadion. Atunci, generalul Stănculescu și o parte din cei care au fost la proces s-au întors cu două TAB-uri. Pe drum au fost atacați, și ochitorul de pe unul din TAB-uri a fost omorât, iar avocatul Teodorescu a fost rănit. S-au întors toți desfigurați că nu le-au găsit. Cred că le-au găsit pe 26 decembrie. Se pare că niște soldați le-au mutat după un dâmb. Nu a fost nimic ocult. Au fost duse la Morga Spitalului Militar, dar nu știu când și de către cine”.

După ce au fost recuperate, cadavrele au ajuns la morga Spitalului Militar, unde au fost toaletate și depuse în dulapuri frigorifice. Totuși, evenimentele politice majore de pe 27 și 28 decembrie au dus la o situație bizară: liderii noii puteri pur și simplu au uitat de existența lor.

„La 27 și 28 decembrie au fost ședințe la FSN și nu s-a mai gândit nimeni la cei doi. Abia după terminarea ședințelor mi-am adus aminte de cadavre”, a declarat Gelu Voican Voiculescu.

Această „amnezie” subliniază presiunea sub care se afla Consiliul Frontului Salvării Naționale (CFSN) pentru a se legitima în fața poporului și a lumii. Înmormântarea a trebuit să aștepte rezolvarea unor blocaje juridice: fiind vorba de o moarte violentă, certificatele de deces au necesitat intervenții speciale la Institutul de Medicină Legală (IMS).

Înhumarea din 30 decembrie 1989 a fost orchestrată pentru a preveni orice formă de pelerinaj sau profanare. Detaliile oferite de organizatori sunt revelatoare pentru atmosfera de paranoia de atunci.

S-au folosit identițăți false, cadavrele fiind înregistrate sub numele a doi ofițeri fictivi — „Colonel Enescu” (Nicolae) și „Colonel Petrescu” (Elena).

A fost făcut un semn de pe coșciug. Gelu Voican Voiculescu a recunoscut că este posibil să fi desenat semnul lui Marte pe sicriul lui Nicolae Ceaușescu. Gestul, deși pare ezoteric, a avut un scop pragmatic: diferențierea celor două coșciuge identice în graba și confuzia momentului.

Mormintele au fost săpate separat, pe alei diferite, și zidite cu prefabricate din beton pentru a descuraja deshumările forțate de către populația furioasă. Sau de către nostalgici.

În timp ce la București se căutau soluții pentru cadavre, restul lumii privea cu stupoare montajul video al procesului. Decizia de a nu difuza imaginile netrunchiate imediat (mai ales momentul execuției) a fost luată din două motive, conform participanților. Pentru protecția martorilor. Exista teama că fețele membrilor tribunalului ar putea fi identificate, declanșând răzbunări. Sensibilitatea momentului execuției. Era Crăciunul, iar liderii CFSN au considerat că imaginile extrem de violente ar putea șoca excesiv populația și comunitatea internațională.

Reacția Moscovei a fost rezervată. A păstrat o tăcere prudentă, recunoscând rapid noua putere pentru a-și păstra influența în regiune. „Este dreptul suveran al poporului român de a-și decide soarta, inclusiv soarta propriilor conducători.”, comunicat oficial al agenției TASS.

De la Washington: „Deși am fi dorit ca execuția să fi avut loc după un proces public și în conformitate cu normele de drept, înțelegem că circumstanțele în care s-a aflat conducerea provizorie a României au fost extraordinare.”, Marlin Fitzwater, purtător de cuvânt al Casei Albe (26 decembrie 1989).

Dinspre Frasnța a venit o reacție mai dură: „Există ceva în acest proces care cauzează un sentiment de jenă. Sângele a curs, dar dreptul a fost eludat.” a spus François Mitterrand, Președintele Franței.