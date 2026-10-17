Toamna se anunță agitată în Italia, unde se înmulțesc contestări legate de costul traiului, scumpirea carburanților și chiriei, dar și a educației, iar unii manifestanți visează să facă la fel „ca în Franța”, relatează AFP.

Agricultori și transportatori au blocat mai multe axe rutiere, săptămâna aceasta, în Puglia, Calabria și Sicilia, în semn de protest față de scumpirea carburanților, încetinind sau împiedicând transportul acestora și riscând să compromită producția de paste, din cauza lipsei livrărilor de grâu. Sindicatul transportatorilor Conftrasporto amenință de-acum cu un ”blocaj național”, denunțând ”atmosfera de tensiune creată de situația de nesuportat legată de explozia prețurilor energiei”.

Vineri dimineața, mii de studenți și liceeni au manifestat per ansamblu pașnic la Roma, Milano, Florența, Bologna sau Genova. Ei s-au mobilizat la apelul unor colective, în favoarea păcii și împotriva Guvernului lui Giorgia Meloni, care vrea să crească bugetul apărării și a plafonat numărul elevilor străini per clasă.

La Roma, câteva ciocniri au avut loc în timpul manifestației la care luau parte „câteva mii de studenți” de la Colosseum la sediul Ministerului Educației, a anunțat prefectura capitalei italiene. Câteva mii de liceeni și studenți au manifestat, de asemenea, la Torino, împreună cu profesori, cerând creșteri de salarii și recrutări. Unii dintre ei s-au interpus între tineri și poliție, care a răspuns unor aruncări cu pietre cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene, a constatat un fotograf AFP.

Aproximativ zece licee sunt deja ocupate, la Torino, și se fac apeluri să se procedeze „ca în Franța”, potrivit presei locale. „Le monde est à nous” (”lumea e a noastră”), clama în franceză o pancartă la Torino.

„Italia se află într-o criză economică și socială dramatică”, a declarat AFP secretarul general al marelui Sindicat CGIL, Christian Ferrari. ”Costul traiului este de nesusținut, sistemul nostru de producție pierde bucăți în fiecare zi, există o urgență climatică”.

„Obiectivul nostru este să plasăm în centrul campaniei electorale condițiile materiale ale vieții și muncii italienilor”, a subliniat sindicalistul.

O nouă manifestație națională cu privire la ”costul de nesusținut al traiului” este prevăzută la 17 octombrie la Roma, iar Sindicatul USB a îndemnat la o grevă generală la 30 octombrie.

Valuri de inflație în urma pandemiei covid-19, iar apoi din cauza tensiunilor geopolitice au atins întreaga Europă, însă au avut un impact extrem de puternic în Italia, unde salariile și productivitatea stagnează de mai multe zeci de ani. Inflația a accelerat rapid în septembrie, la 4,2% în decurs de un an, din cauza scumpirii carburanților, potrivit Institutului Național italian de Statistică (ISTAT).

De la începutul primăverii și al Războiului din Iran al Statelor Unite și Israelului, șefa Guvernului italian Giorgia Meloni a încercat să tempereze explozia prețurilor carburanților, mai întâi prin suspendări costisitoare de taxe, iar apoi printr-un efort consimțit al distribuitorilor de petrol, care blochează prețul pe litru de benzină sub doi euro.

Cu câteva luni înaintea alegerilor parlamentare, prevăzute în primăvara lui 2027, această problemă a puterii de cumpărare devine tot mai fierbinte. Premierul își laudă longevitatea în post și o redresare a conturilor publice, însă fără vreo accelerare a creșterii economice sau vreo creștere a salariilor.

Economista Veronica De Romanis, o profesoară la Universitatea Luiss de la Roma, consideră că ”un ansamblu de factori legați de o frică față de viitor, alimentată de situația geopolitică și factori economici” îi face pe unii italieni să iasă în stradă.

Potrivit economistei, ”nu vedem încă aici ceea ce se întâmplă în Franța, pentru că Italia este o «Republică a triburilor», cu protecții mult mai puternice, legată de tribul tău familial” și anume prin moștenire, ”care continuă să joace un rol de amortizori sociali”, chiar dacă sunt din ce în ce mai puțin „rezistenți”.

La Roma, Milano sau Bologna, studenți și-au instalat corturile în centrele orașelor, în semn de protest față de costul traiului și al studiilor.

După luni de mobilizare propalestiniană puternică, ”în Italia lipsește o nouă mare mișcare de toamnă împotriva vieții scumpe, în favoarea dreptului la locuință, dreptului la studii, împotriva precarizării muncii și creșterii costului vieții”, a declarat AFP Riccardo, în vârstă de 22 de ani, de la Sindicatul UDU, în fața cortului său, la Milano.

”În realitate, chiar dacă nu reușim să creăm la fel de mult haos ca în Franța sau să blocăm toate drumurile ca în Spania, obiectivul este ca, cu toate acestea, ca cel puțin la ultimul buget al acestui Guvern, să reîncepem să vorbim despre toate aceste subiecte”, a subliniat studentul.