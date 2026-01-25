Istoria Campionatului Mondial. Naționala României a traversat atlanticul pentru turneul din 1930

Campionatul Mondial din această vară, găzduit de SUA, Mexic și Canada, va fi cea de-a 23-a ediție a celui mai important eveniment fotbalistic. Pentru prima dată în istorie, la start se vor alinia 48 de echipe. Interesul este uriaș, cota de piață a evenimentului ajunge la aproximativ 9 miliarde de euro și totodată, pentru prima dată, trei țări vor fi organizatoare. Evz.ro vă propune o trecere în revistă a celor 22 de ediții ale World Cup, o competiție care a atras, o dată la patru ani, interes planetar, din partea a miliarde de iubitori ai fotbalului.

Jules Rimet (1873 - 1956) este omul care a avut ideea organizării unui Mondial. Francezul a condus federația din țara natală și a fost președinte al FIFA între 1921 și 1954.

La fel ca orice debut, cel al CM din 1930 a fost plin de probleme. Gazdă a fost aleasă Uruguay, țară care sărbătorea în acel an o sută de ani de la adoptarea constituției. În plusm, „celeștii” deveniseră campioni olimpici în 1928. Capitala Montevideo avea să fie gazda tuturor meciurilor, disputate, majoritatea pe „Stadio Centenario”, construit cu acest scop.

FIFA a trimis invitații mai multor țări, dar doar 13 au răspuns pozitiv: 6+1 Uruguay din America de Sud, două din America de Nord și patru din Europa. Anglia, care avea un avans considerabil față de fotbalul jucat pe orice colț al planetei, în acele vremuri, a refuzat. Englezii ieșiseră din FIFA, după neînțelegeri legate de plata fotbaliștilor amatori. În plus, ei considerau turneul lipsit de importanță.

Alte țări europene au refuzat să traverseze Atlanticul pentru că asta presupunea un drum lung și obositor cu vaporul. România, Franța, Belgia și Iugoslavia au reprezentat „Bătrânul Continent”. „Tricolorii” au călătorit pe ruta București - Timișoara - Trieste (Italia) cu trenul, s-au îmbarcat pe un transatlantic, Conte Verde, la Genoa și au ajuns la Montevideo după 15 zile de navigat. La bord erau și celelalte naționale europene, iar jucătorii se antrenau pe punte.

13 iulie 1930 este data primului meci din istoria Mondialelor. Franța învinge Mexicul cu 4-1. România a debutat pe 14 iulie și a învins Peru cu 3-1, într-o partidă la care au asistat doar 300 de spectatori. A fost cea mai mică audiență din istoria turneelor. În aceeași grupă, Uruguay a trecut de Peru cu 1-0, iar în jocul decisiv, contra românilor, sud-americanii s-au impus cu 4-0.

În finală aveau să se întâlnească uruguayenii și argentinienii, gazdele impunându-se cu 4-2. Ei au pus mâna pe trofeul Jules Rimet. Argentinianul Guillermo Stabile a fost golgheter cu 8 reușite.