Israelul a atacat facilități ale teroriștilor Hezbollah din Liban

Armata statului Israel (IDF) a atacat un teren de antrenament militar și diverse elemente de infrastructură ale grupării teroriste Hezbollah din Liban, potrivit unui anunț al autorităților militare.

Printre țintele aparținând teroriștilor Hezbollah, susținuți de dictatura islamistă de la Teheran, s-au numărat un teren de antrenament militar și mai multe depozite de armament și infrastructură a grupării teroriste.

„IDF a lansat un atac asupra mai multor ținte Hezbollah din Liban”, a anunțat, vineri, purtătorul de cuvânt al IDF.

Una dintre ținte a fost tabăra de antrenament de luptă folosit de Forța Radwan a Hezbollah, despre care purtătorul de cuvânt a spus că a fost folosită pentru a planifica atacuri teroriste împotriva IDF și a Israelului.

De asemenea, armata israeliană a atacat o serie de depozite care conțineau arme și infrastructură teroristă, precum și structuri folosite de gruparea Hezbollah pentru a promova obiective teroriste în Liban.

Acest atac este cel mai recent dintr-o serie de operațiuni efectuate recent de IDF în Liban.

Joi, Israelul l-a eliminat pe Hasin Mahmoud Marshad al-Jawahiri, comandantul superior al Unității 840 a Forței Quds a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Liban.

În aceeași zi, IDF a confirmat că a ucis un alt terorist Hezbollah care lucra la restaurarea infrastructurilor teroriste ale Hezbollah în sudul Libanului.

Reamintim că cele mai dure lovituri israeliene asupra teroriștilor Hezbollah, susținuți de Iran, țară care are ca obiectiv declarat distrugerea Israelului, a avut loc în septemnrie anul trecut, când serviciul secret israelian Mossad a detonat pagerele și stațiile de emisie recepție folosite de islamiști pentru a se coordona.

Operațiunea declanșată de Israel în septembrie 2024 a decapitat gruparea teroristă Hezbollah, eliminând majoritatea liderilor de rang secund ai acesteia, după ce conducerea superioară fusese eliminată prin lovituri aeriene de mare precizie.