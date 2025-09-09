Monden Irinel Columbeanu, petreceri cu fast și cu fete de oraș. Omul de afaceri era mai ceva ca Mazăre







Irinel Columbeanu a avut și el perioada de glorie, mai exact atunci când organiza petreceri fastuoase acasă la el! Toate erau găzduite la cele mai înalte standarde și participau la ele și actualele fete de oraș, dar și celebrități mioritice.

Fostul om de afaceri știa cum să facă petreceri. Dan Capatos a povestit la un podcast cum se întâmplau aceste “adunări”. ”Intrai în acea vilă. Irinel te primea! La una dintre petreceri era îmbrăcat în împărat roman. Într-o toga din aia așa, cu sandale cu lauri din ăia, exact ca un împărat roman. Intru și zice: bună ziua!

Noi eram îmbrăcați așa normal. Credeți că am exagerat, el de colo. Noi: hai, domne’, cum să exagerați?! Îți dai seama era la el acasă, pe banii lui. Poftiți, mă bucur ca ați venit, zice el. Noi eram în perioada în care voiam să o convingem pe iubita lui să pozeze în Playboy. E și Ana pe aici, ea aranja nu știu ce boscheți să fie feng shuiul nu știu cum. Stai că asta nu stă bine, uite frunzele astea, foaie verde lobodă.

Își făcea de treabă pe acolo. El ne zice: aveți de toate, open bar. La un moment dat deschide ușa principală și vine cineva vorbim despre o persoană publică, și vine cu vreo 30 de gagici. Și se așează cineva în ușă și pe măsură ce intrau gagicile erau puse în anumite locații din casă”, a explicat prezentatorul.

Practic, dintre aceste modele sunt actualele fete de oraș. Iar cele care au ajuns să facă televiziune, nu au avut succes pe această parte. “Toate erau modele, multe au devenit cunoscute prin oraș. Întotdeauna fetele de oraș, cele care au talent, nu sunt vedete. Ca dacă ești la televizor, cele care au apărut la televizor sunt cele care au vrut să devină precum cele de oraș.

Și au mult mai mare succes fără să fie la televizor. Fiecare persoană cunoscută de acolo de la petrecere stătea cu câte o fată de oraș. Am primit și eu, dar am refuzat ca nu era cazul și nu avea rost” , a mai povestit Capatos.