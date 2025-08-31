Monden Irina Columbeanu a împărtășit pe TikTok momente petrecute cu de tatăl ei







Irina Columbeanu a atras atenția pe rețelele sociale după ce a publicat un videoclip pe TikTok în care apare alături de tatăl său, Irinel Columbeanu. Clipul include două imagini, una din copilărie și alta recentă, care surprind apropierea dintre ei.

În descrierea videoclipului, Irina Columbeanu a scris două cuvinte: „Timpul zboară”, făcând referire la trecerea rapidă a anilor. Prima imagine o arată pe când era o fetiță de aproximativ 10 ani, iar a doua o surprinde în prezent, ca adolescentă, păstrând aceeași legătură apropiată cu tatăl ei.

De mai bine de șase ani, aceasta locuiește în Statele Unite, însă vizitele în România rămân pline de emoție datorită tatălui său. La fiecare revenire în țară, ea se întâlnește cu Irinel Columbeanu.

În ultima vizită, cei doi au mers împreună la un restaurant cu o semnificație aparte, loc frecventat de Irinel Columbeanu de mai bine de 15 ani. Întâlnirea dintre Irina și tatăl ei a fost surprinsă într-o scurtă filmare realizată în local. Irinel Columbeanu și-a salutat urmăritorii cu „Bună ziua!”, Irina a spus: „Sunt aici cu tatăl meu…”, iar el a completat zâmbind: „Și eu sunt cu fiica mea, Irina.”

Monica Gabor, fosta soție a lui Irinel Columbeanu, și-a continuat viața după dinvorț, iar la șapte luni de la apariția informațiilor că a devenit mamă din nou, a revenit pe Instagram. Ea s-a filmat într-o mașină și pe holul unei clădiri, unde apare cu o siluetă bine conturată. Într-una dintre postări, promovează site-ul de parfumuri Gabor Prive Dubai, deținut de sora sa, Ramona Gabor.

În ianuarie, Irinel Columbeanu, fostul soț al Monicăi Gabor, aflat într-un cămin pentru vârstnici, a declarat că nu știe dacă zvonurile sunt adevărate.

„Nu știam că a născut, dar nu pot decât să mă bucur atât pentru Monica, cât și pentru Irinuca. Dacă așa este adevărat. Nu mi-a spus nimic Irina. Mă bucur, dacă e adevărat”, a spus fostul afacerist, pentru Spynews.ro.

Irina Columbeanu a explicat, în emisiunea lui Cătălin Măruță, de ce mama ei nu a venit în vacanța din România. Ea a spus că Monica Gabor are o rutină stabilă în SUA, unde merge la sală, gătește, face cumpărături și petrece timp cu Mr. Pink, iar din cauza restricțiilor legate de green card preferă să evite călătoriile.

„Mama e foarte bine. Și-a făcut o viață foarte confortabilă și îi place rutina ei de zi cu zi. Merge la sală dimineața, gătește, după face curățenie, mai iese… Îi place mult să iasă la cumpărături de mâncare. Avem același hobby. Are o viață foarte relaxantă. Iese cu Mr. Pink… Da, e fericită! A mai fost în România, dar e mai greu cu greencard-ul acum”, a spus aceasta, în timpul emisiunii.