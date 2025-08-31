Monden Soția lui Bruce Willis, afectat de demență senilă, l-a izolat într-o altă casă. Cum a răspuns criticilor







Soția celebrului actor, Emma Heming Willis a reacționat ferm la un val de critici online. Apărut după ce a povestit, într-un interviu TV, că soțul ei, actorul Bruce Willis, trăiește într-o locuință separată, adaptată pentru nevoile lui pe fondul demenței frontotemporale. Într-un clip postat vineri pe Instagram, ea a spus că „opiniile unora sunt foarte dure și zgomotoase”, dar „dacă nu ai trecut prin asta, nu ai dreptul să decizi — nici măcar să-și dai cu părerea.”. O atitudine extrem de tranșantă, ar spune unii.

Explicațiile vin după emisiunea „Diane Sawyer Special” difuzat marți, 26 august, în care Heming a descris drumul familiei de la diagnosticul inițial de afazie (2022) la confirmarea demenței (2023). Atunci a luat decizia „extrem de grea” de a organiza pentru actor un mediu cu echipă de îngrijire permanentă.

Potrivit ABC News, ea a subliniat că aranjamentul a fost gândit astfel încât fiicele cuplului „să aibă o casă potrivită nevoilor lor, nu nevoilor tatălui”. Menținând, totodată, vizite frecvente și legătura strânsă cu Bruce Willis.

Publicații americane au notat că dezvăluirea făcută la ABC News a stârnit reacții împărțite. De la susținerea comunității de îngrijitori la judecăți publice despre „distanțare emoțională”. În replica sa, Heming a apărat decizia ca fiind una luată „pentru siguranță și demnitate”, într-un cadru profesionalizat, cu monitorizare continuă. Entertainment Weekly a consemnat că locuința separată funcționează ca „a doua casă”, cu o echipă medicală 24/7.

Reacția de vineri a fost preluată și de alte instituții media, care au citat mesajul ei către comentatorii grăbiți să „judece îngrijitorul.” Fox News și People au redat accentul pus de Heming pe realitățile concrete ale îngrijirii FTD și pe presiunea pe care o resimt familiile atunci când deciziile intime devin teme de dezbatere publică.

Cazul Willis readuce în discuție dificultățile pe care le implică FTD — o formă de demență care afectează comportamentul și limbajul — și modul în care familiile își reorganizează viața pentru a asigura îngrijirea adecvată, fără a rupe legătura afectivă. ABC a prezentat și inițiativele de advocacy ale Emmei Heming Willis, care militează pentru sprijinul îngrijitorilor și informarea publicului.

În timp ce reacțiile online rămân polarizate, mesajul Emmei este clar: prioritatea familiei este siguranța și bunăstarea lui Bruce Willis. Deciziile de îngrijire aparțin celor care poartă efectiv această responsabilitate, nu „vocilor zgomotoase” din comentarii.