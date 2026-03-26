Irina, fiica lui Ponta, majorat la Londra, într-un restaurant de lux. Ce s-a întâmplat la petrecere

Irina, fiica lui Victor Ponta, a împlinit vârsta de 18 ani și a marcat evenimentul la Londra, într-un local de lux, în prezența mamei sale, Daciana Sârbu, care i-a transmis un mesaj public emoționant. Tânăra este implicată în proiecte educaționale și civice și își pregătește studiile în străinătate.

Irina Ponta a împlinit recent 18 ani și a sărbătorit momentul alături de mama sa, Daciana Sârbu, în Londra. Evenimentul a avut loc la restaurantul Tattu, un local cunoscut pentru profilul său exclusivist.

Cu această ocazie, Daciana Sârbu a transmis un mesaj public dedicat fiicei sale, în care și-a exprimat sprijinul pentru noua etapă din viața acesteia.

„Sunt cea mai mândră și fericită mamă. Te iubesc mai mult decât orice și abia aștept să stau alături de tine în timp ce pășești în acest nou capitol al vieții tale. Nu va trebui niciodată să te întrebi dacă sunt acolo. Indiferent unde te va duce viața sau ce alegi, voi fi mereu prezentă pentru tine. De fiecare dată. La mulți ani de 18 ani, copilul meu drag”, este mesajul transmis de Daciana Sârbu pe rețelele sociale.

Relația dintre Irina Ponta și mama sa este descrisă ca fiind una apropiată. Tânăra a fost implicată în activități din cadrul afacerii de familie, contribuind, la un moment dat, la introducerea unui meniu de băuturi pe bază de matcha în cofetăriile deținute de Daciana Sârbu.

De asemenea, fiica lui Victor Ponta a participat la lansarea unei asociații alături de trei prieteni. Organizația, intitulată „Prin tine faci bine”, are ca obiectiv promovarea donării de organe.

După finalizarea studiilor liceale, Irina Ponta își dorește să continue educația în străinătate. Potrivit surselor, aceasta a fost acceptată la mai multe universități de prestigiu, inclusiv la Colegiul Davenport din cadrul Universității Yale. În anul precedent, a vizitat campusul împreună cu mama sa.

În urmă cu aproximativ o lună, tânăra a participat la un interviu pentru Universitatea New York, filiala din Abu Dhabi. În acea perioadă, a rămas blocată timp de câteva zile din cauza războiului care tocmai izbucnise în Orientul Mijlociu.