Daciana Sârbu, mărturisiri dureroase despre divorțul de Victor Ponta

Daciana Sârbu a explicat la un podcast faptul că divorțul de fostul premier nu a fost tocmai ușor de gestionat. Aceasta a explicat că a suferit din pricina despărțirii.

Fosta soție a lui Victor Ponta a explicat că divorțul a fost unul dureros. ”Bineînțeles că am suferit. Nu e ceva despre care să poți spune: ah, ce m-am bucurat. Nu cred că există om care să spună așa ceva.

Sigur, sunt situații și situații, dar în cazul meu da. Au fost foarte multe momente în care am suferit, ca în viața oricărui om”, a explicat Daciana Sârbu.

De altfel, fostul premier spune că are regrete legat de modul în care și-a tratat fosta soție. „Bineînțeles! Da! Cum să nu îți reproșezi așa ceva? Pe de altă parte, viața e complicată. Este important să iei, la un moment dat, decizii ca să nu faci lucrurile mai rele, ci să le faci mai bune!”, a spus la acel moment Ponta. De altfel, el își mai reproșează și că nu i-a oferit Dacianei tot ce avea nevoie.

”Ceea ce merită orice femeie, mai multă atenție, mai multă grijă, mai multă afecțiune. E normal, până la urmă! Noi, bărbații, suntem mai reci, mai pragmatici. Îmi doresc ca toate femeile din lume să fie fericite, mai ales pentru că am fiice. Nu le facem întotdeauna fericite pe femei”, a mai explicat poiticianul.

Cei doi au fost împreună 25 de ani. Au și doi copii naturali și o fetiță adoptată. Deși păreau una dintre cele mai solide familii din spațiul public, iată că lucrurile nu au stat deloc așa. În acest moment fiecare dintre protagoniști are pe altcineva. Daciana este împreună cu un tânăr mult mai mic decât ea, iar Victor Ponta are o iubită pasionată de golf ca și el.