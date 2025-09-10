Monden Daciana Sârbu, declarații neașteptate despre noul iubit: Fericirea nu e întotdeauna logică







În urmă cu câteva zile, Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta, a fost surprinsă alături de un bărbat mai tânăr, cu tatuaje, la un eveniment la care a participat și fiica ei, Irina. Este prima dată când aceasta se afișează în mod oficial cu un partener, după divorț. „Nu totul trebuie să aibă sens”, a spus ea.

Fosta soție a lui Victor Ponta a spus că fericirea nu este mereu logică și că nu trebuie să se justifice în fața nimănui.

„Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea. Fericirea nu este întotdeauna logică. Dacă te face fericit și nu rănește pe nimeni, nu-ți mai face griji să-ți justifici acțiunile în fața celorlalți”, a spus fosta soție a lui Ponta pe Facebook.

Urmăritătorii săi s-au gândit că mesajul este despre noul iubit tinerel. În imaginile surprinse, cei doi apar zâmbind și relaxați, semn că legătura lor este mai mult decât o simplă prietenie.

Pentru Daciana Sârbu, viața personală a trecut prin transformări importante în ultimii ani. După căsătoria cu Victor Ponta, din 2006, cei doi au devenit părinți ai Irinei Octavia, moment dublat de cununia religioasă organizată la Biserica Grădina Icoanei.

Ulterior, familia s-a mărit prin adopția unei fetițe, Maria. În ciuda acestor momente de împlinire, mariajul lor a ajuns la final, iar drumurile s-au separat.

Deși și-a schimbat direcția profesională – trecând de la activitatea politică la cea din domeniul gastronomiei –, Daciana a rămas un personaj urmărit îndeaproape de public.

În urmă cu ceva vreme, ea a povestit despre lecțiile învățate din familie și modul în care acestea i-au modelat caracterul: „Am învățat de la tatăl meu să mă bazez întotdeauna pe mine. Cu siguranță mi-a folosit și o să le folosească și fetelor, dar uneori este destul de obositor să alergi în continuu și să ai sentimentul că orice s-ar întâmpla tu ești bine și te bazezi doar pe tine și nu ceri ajutorul.”