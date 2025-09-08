Economie Victor Ponta: Cine muncește cinstit e sancționat, cine nu muncește scapă neobservat







Victor Ponta a declarat că măsurile fiscale și economice adoptate de Guvern au avut un impact negativ asupra românilor și că descurajau munca cinstită, transformând România într-o „junglă”. În opinia sa, majorarea impozitelor pe locuințe afecta în mod direct persoanele care și-au achiziționat case sau apartamente înainte de introducerea acestei măsuri.

„Aia cu locuințele, v-am spus, ăla este un jaf. Pentru că oamenii și-au cumpărat apartamentele, de pe vremea lui Iliescu. După aia au venit cei din diaspora care au muncit din 2005 încoace și-au trimis banii acasă și-au construit oamenii o casă pentru ei, pentru rude, pentru nu știu ce. Vin și spui, dublezi impozitul. E un jaf, că nu poate omul să-și ia casa sau apartamentul. E un jaf, nu ai ce să-i faci”, a spus Ponta la România TV.

Victor Ponta a caracterizat situația economică a României drept o „junglă”, argumentând că măsurile de austeritate afectau în special persoanele vulnerabile. Totodată, acesta și-a exprimat dezamăgirea față de modul în care PSD gestionează situația.

„Da, e o junglă. Deci România s-a transformat în aceste luni într-o junglă în care dacă ești puternic, reziști, dacă ești mai slab, mori. Îmi pare rău dacă oamenii care au votat realizează acum ce au votat. Eu încă o dată spun. Eu am făcut campanie și am spus din suflet, cu credință, o să facem. PSD-ul totdeauna a făcut lucruri bune și a apărat electoratul. Nu mi-a trecut prin cap că toate relele și toate ticăloșiile se vor face cu mâna unui șef de la PSD. Nu mi-a trecut prin cap. Vă recunosc”.

Victor Ponta a acuzat conducerea actuală a PSD de lipsă de curaj și responsabilitate politică, susținând că liderii partidului se concentrau mai mult pe menținerea funcțiilor decât pe binele cetățenilor.

„Cine se ridică acolo să spună: Bine, domnul Bolojan, dă-ți demisia. Uite eu, liderul PSD, eu sunt în stare și am un plan pentru România și mi-asum că nu e nevoie să tăiem de la oameni, că nu e nevoie să mărim TVA-ul. Așa a făcut PSD-ul și pe vremea lui Năstase și pe vremea lui Ponta și pe vremea lui Dragnea. Tot așa a făcut. Pe vremea lui Dăncilă nu a tăiat de la oameni, a dat oamenilor. Eu mi-asum chestia asta. Și pot eu să fac chestia asta. Nu? Toți acolo: ’dom’le, pe mine mă țin în funcție la Camera Deputaților, la Minister, dar bine, fă ce vrei, dă-i încolo pe români, că important e să mă țin eu în funcție’”.

Victor Ponta a atras atenția asupra propunerilor de majorare a impozitelor pe dobânzi, susținând că acestea nu rezolvau deficitul bugetar și împovărau inutil populația:

„Am vazut ca au venit cu o idee de creștere a impozitării pentru dobânzile pe care le încasează populația. Problema e alta: nici guvernul nu o să o ducă mai bine. Eu mă uit pe cifre. Pe șapte luni, pe primele șapte luni, așteptăm acum să ne dea cifrele și pentru august, dar pe primele șapte luni, gaura, datoria, deficitul, ca să le expunem oamenilor să înțeleagă, gaura guvernului e mai mare decât anul trecut. Și o să vină și o să spună: ’știți cine câștigă în România? Cei care împrumută statul român’.

Dobânzile sunt atât de mari și dobânzile banii îi iau nouă ca să plătească dobânzi, nu câștigă nimeni, toată lumea pierde. Și conducerea unei țări nu este despre cum tăiem de la toți și suferă toți. Nu, nu avem de ce să împărțim o suferință, dar trebuie să împărțim speranță, prosperitate, proiecte. Uite, muncim și o să ne fie mai bine. Nu, munciți ca să vă impozităm mai tare”.

Victor Ponta a mai declarat că propunerile de impozitare excesivă vor descuraja munca cinstită și investițiile, favorizând economia „la negru”. El a menționat că măsurile legislative prevăzute sunt nerealiste și nu se vor putea aplica efectiv în piață.

„Asta, vă spun sincer, mă scoate din minți. Ideea cu ’cine e performant în zona privată? Mai trage o taxă. Cine și-a făcut o casă, a muncit în Italia, în Spania și a trimis bani? Impozitează-l mai tare. Cine a avut mai multe proiecte? Taie-i proiectele’. Adică, în loc să-i încurajăm pe oameni să muncească mai mult, să facă bani mai mult, să cheltuie mai mult, nu, trebuie să-l sancționăm pe ăla care muncește. Ăla care nu muncește sau ăla care e la negru, oricum nu o să pățească nimic, nu? Să moară de tot sau să treacă toți la negru din nou. Pentru că mai spun odată și mulți care ne urmăresc mă înțeleg.

Când am redus toate taxele alea, noi de fapt am scos tot. Mi-au spus oameni care aveau hoteluri, restaurante, firme. Mi-au zis: ’Dom’ Ponta, dă-mi la 9%!’ Păi prost sunt fiul să fur. De ce să fur la 9%? Vin, declar absolut tot. Vă plătesc taxe’. La 20% și la 100%, dacă nu fur, ies din piață. Ăla care nu declară nimic, mă scoate din piață. Că e cu un sfert mai ieftin decât mine. De fapt, vorbesc de o gândire economică legată de realitate. Sunt niște chestii trecute în astea cinci legi, niște chestii absolut aberante care nu se vor aplica niciodată în piață”.

Victor Ponta a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă tinerii în România, inclusiv lipsa locurilor de muncă și impozitele mari, care îi determină să plece în străinătate pentru oportunități mai bune.

„La fel se va întâmpla. Ce facem cu tinerii care termină liceul, facultatea, nu se pot angaja nicăieri, vor pleca în străinătate. Păi și ne mirăm că nu are cine să ne plătească pensiile. Normal, în loc să-i ținem aici, în loc să-i ajutăm, să-i încurajăm, să le dăm facilități.

Cum îi spui unui tânăr, știi, ca să-ți iei o casă în România, un apartament și te duci la bancă, plătești mult mai mult decât plătești în Italia sau în Germania sau în Spania. După care, după ce că ai plătit mai mult, afli peste noapte că de mâine ți se dublează impozitul. Mă duc că acum Europa e deschisă, toată lumea are nevoie de români. Românii sunt foarte buni în străinătate când lucrează. De ce să îi gonească?”