Ponta are regrete după divorțul de Daciana: Nu le facem întotdeauna fericite pe femei

Fostul premier Victor Ponta și Daciana Sârbu au luat decizia de a se despărți, după mai bine de 25 de ani de căsnicie. Fostul prim-ministru are două fiice, Irina și Maria din relația cu Daciana. Politicianul a spus că, în opinia sa, este esențial ca anumite decizii să fie luate la momentul potrivit „ca să nu faci lucrurile mai rele”.

Întrebat dacă își reproșează ceva, Ponta a recunoscut că este imposibil să nu apară astfel de sentimente. Totodată, a precizat că uneori este necesar să faci alegeri dificile, pentru a preveni situații și mai tensionate.

Victor Ponta nu ascunde faptul că ajungi să îți pui întrebări și să îți asumi o parte din responsabilitate. În opinia sa, femeile merită să primească „mai multă atenție, mai multă grijă, mai multă afecțiune”. „De cele mai multe ori”, mai spune fostul premier, „noi, bărbații, suntem mai reci, mai pragmatici”.

Fostul lider politic, ca tată de fete, îl face să reflecteze mai mult la nevoile și fericirea femeilor, în acest context, a declarat: „Îmi doresc ca toate femeile din lume să fie fericite, mai ales pentru că am fiice. Nu le facem întotdeauna fericite pe femei”.

Fostul premier Victor Ponta a vorbit despre viața de familie și despre relația cu cei trei copii ai săi. El a menționat că, deși programul profesional i-a limitat timpul petrecut alături de aceștia, păstrează legătura constant și încearcă să fie cât mai prezent în viața lor.

„Andrei a absolvit facultatea anul acesta”, a precizat Victor Ponta, referindu-se la fiul său. Despre cele două fiice a declarat că se implică activ în creșterea și educația lor: „Irina este acum cu școala, termină liceul și trebuie să meargă la facultate. Este agitată, dar noi suntem mai agitați decât ea! Maria descoperă lumea la 11 ani. Are foarte multe curiozități, mai puțin legate de mine și de Daciana”.

El a recunoscut că, în ciuda eforturilor, nu a reușit să fie alături de copii în fiecare zi, fie din cauza activității sale ca procuror, fie ulterior, în cariera politică. Cu toate acestea, spune că menține o relație apropiată cu aceștia și că profită de orice ocazie pentru a petrece timp împreună.

„Din păcate, nu mi-am văzut niciun copil în fiecare zi, fie că lucram ca procuror, fie că după am intrat în politică. Călătoresc destul de mult, dar îi întreb mereu ce fac”, a punctat fostul premier.

Irina se pregătește să încheie liceul și urmează să înceapă studiile universitare. Ponta a mărturisit că această perioadă este una încărcată pentru întreaga familie: „Ea este emoționată, dar noi suntem și mai emoționați”. Despre fiica cea mică, Maria, în vârstă de 11 ani, a spus că este într-o etapă de descoperire și explorare, cu multe întrebări și curiozități legate în special de propriul univers, mai puțin de părinți.

Referindu-se la posibilitatea ca, în viitor, copiii să-l judece pentru deciziile din viața personală, inclusiv divorțul, Victor Ponta a declarat: „Nu e ușor cu fetele. Când o să fie cazul, o să mă judece. Copiii pot să mă judece, dar deocamdată vreau să fie fericiți”, a concluzionat Ponta la emisiunea „Viața fără filtru”, difuzată pe Antena Stars.