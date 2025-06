Iranul a răspuns atacurilor lansate în ultimele ore. Populația, îndemnată să se adăpostească. Update

Update 10:32. Forțele armate ale Iranului au transmis că au atacat mai multe obiective din Israel, inclusiv Aeroportul Ben Gurion, ca răspuns la raidurile americane care au vizat instalații nucleare strategice din Iran. Printre obiectivele vizate s-au aflat aeroportul, un „centru de cercetare biologică”, baze logistice, precum și mai multe centre de comandă și control, potrivit sursei citate. Unele dintre rachete au căzut în zone rezidențiale din Tel Aviv, Nes Tziona și Haifa, provocând pagube și stârnind îngrijorare în rândul populației.

Armata israeliană a informat că Iranul a declanșat un nou atac cu rachete îndreptat spre teritoriul israelian și a emis un apel către populație să se refugieze în zonele sigure. Anunțul vine după doar câteva ore de la loviturile lansate de Statele Unite.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că, în urmă cu puțin timp, au fost detectate rachete lansate din Iran către teritoriul israelian.

„Cu puţin timp în urmă, IDF a identificat rachete lansate din Iran către teritoriul statului Israel”, a fost anunțul forțelor israeliene.

Potrivit comunicatului, sistemele de apărare sunt active și acționează pentru a intercepta atacul. Autoritățile au transmis populației să se adăpostească în spații sigure și să rămână acolo până în momentul în care apar noi instrucțiuni.

„Sistemele defensive funcţionează pentru a intercepta ameninţarea”, arată sursa.

Acesta este primul val de rachete lansat de Iran de la anunțul Statelor Unite privind atacul asupra instalațiilor nucleare iraniene.

În contextul celui de-al doilea val de atacuri cu rachete lansate de Iran, Israelul a decis să își închidă spațiul aerian pentru toate zborurile comerciale, a anunțat Autoritatea Aeroporturilor din Israel, citată de Reuters.

Punctele de trecere terestră cu Egiptul și Iordania rămân deschise. Compania aeriană El Al Israel Airlines a extins suspendarea zborurilor programate până vineri, 27 iunie. Conform datelor oferite de platforma FlightRadar24, în prezent nu sunt zboruri comerciale care survolează spațiile aeriene ale Iranului, Irakului, Siriei și Israelului.

Această decizie vine în urma unui nou atac cu rachete lansat de Iran în cursul dimineții, ca represalii pentru loviturile americane asupra facilităților nucleare iraniene desfășurate în noaptea anterioară.

