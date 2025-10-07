Ion Țiriac, dezamăgit de situația din România: Tare drag mi-ar fi să am un Orban

Miliardarul Ion Țiriac a vorbit despre o conversație avută în trecut cu fostul președinte al României, Klaus Iohannis. Fostul tenismen s-a declarat dezamăgit de lipsa de implicare a politicienilor români în promovarea sportului și a spus că țara are nevoie de lideri mai fermi, capabili să apere interesele naționale. „Cu fostul președinte, învățătorul, am avut o relație bună. O singură dată am fost cu șapca în mână: Am venit și eu la dumneavoastră că am o problemă”, a povestit Ion Țiriac pentru iamsport.ro.

În dialogul său, omul de afaceri a relatat că i-a cerut lui Klaus Iohannis sprijin pentru relansarea sportului de masă și pentru reintroducerea orelor obligatorii de educație fizică în școli.

„I-am zis: Nu vreți să angajați un om? Că noi, de dimineață de la șase până seara la șase, ne-am terminat sportul. Nu mai e nimic în țara asta. E păcat de Dumnezeu. Avem un tineret care e bolnav tot. În orice clasă, jumătate e scutită de la mizerabila aia de oră de sport care e voluntară”, a declarat Țiriac.

Fostul sportiv consideră că lipsa unei strategii naționale în domeniul sportului afectează sănătatea tinerilor și viitorul performanței românești.

Țiriac a mai spus că, în timpul discuției, fostul președinte i-ar fi promis că va lua măsuri pentru susținerea sportului, însă promisiunea a rămas fără rezultat.

„Domnu’ Țiriac, îți promit că iau doi oameni, nu unul”, i-ar fi spus Iohannis. „N-a luat. Nu există niciun om care să poată să pună piciorul în prag aici. Nimeni nu are curajul să spună lucrurilor pe nume”, a adăugat miliardarul.

El a explicat că lipsa de viziune a autorităților a transformat România într-o țară fără repere sportive solide. „Sportul românesc e o oglindă a neputinței. Nu mai avem infrastructură, nu mai avem programe pentru copii și tineri, doar vorbe și promisiuni”, a spus fostul campion.

Într-un ton critic, Țiriac a comparat clasa politică românească cu lideri europeni pe care îi consideră exemple de fermitate și patriotism.

„Tare drag mi-ar fi să am un Orban, tare drag să am un Lech Walesa. Pe cine să ai să stea cu piciorul în prag?! Să stea drept la Bruxelles și să spună: «Un moment! Eu sunt granița Europei!»”, a afirmat omul de afaceri.

El a adăugat că România are nevoie de o voce puternică în cadrul Uniunii Europene, capabilă să apere interesele naționale fără compromisuri. „Nu vreau să aud că suntem proști sau incompetenți. Dacă alții erau mai competenți, veneau și făceau ceva aici. Asta ar trebui să spună un lider adevărat”, a subliniat Țiriac.