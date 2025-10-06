Gigi Becali felicită ANAF după demersul făcut în cazul Iohannis: Bravo că l-au umilit

Gigi Becali a reacționat dur după ce ANAF a preluat o cotă dintr-un imobil care a aparținut lui Klaus Iohannis. Fostul președinte este acuzat de omul de afaceri că „a distrus țara” și că „nu a avut nicio legătură cu românii”.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că statul a intrat în posesia unei cote de 50% dintr-un imobil situat în municipiul Sibiu, proprietate care a aparținut până în 2015 fostului președinte al României, Klaus Iohannis.

Decizia vine în urma unei executări silite, ca urmare a finalizării procedurilor legale privind o moștenire neatribuită corespunzător. Conform instituției fiscale, imobilul a fost trecut în proprietatea statului în baza legislației privind recuperarea bunurilor dobândite fără titlu valid.

Cazul a atras un val de reacții în spațiul public, în special din partea celor care au urmărit de-a lungul anilor disputele juridice legate de patrimoniul familiei fostului președinte. Printre cei care au comentat evenimentul s-a aflat și omul de afaceri Gigi Becali, cunoscut pentru tonul său tranșant atunci când vine vorba despre clasa politică.

Prezent în cadrul unei emisiuni la Fanatik, Gigi Becali a reacționat dur la aflarea veștii, numind întreaga situație „o rușine națională”. Latifundiarul din Pipera consideră că vina nu aparține doar lui Klaus Iohannis, ci și alegătorilor care l-au susținut în campaniile electorale din 2014 și 2019.

„Păi dacă noi l-am votat? Pentru ce l-am votat noi pe el? Ce avea el cu România? Avea el ceva cu România? Când spuneam eu: ‘Păi de ce să-l votezi pe unul care nu-i român?’”, a spus Gigi Becali. Omul de afaceri a argumentat că, în opinia sa, Iohannis „nu avea rădăcini autentice românești” și că alegerea lui ca președinte ar fi fost o greșeală colectivă: „El este neamț. De ce să te votez pe tine? Păi îți dai seama cât de sclav sunt eu? Tu ești neamț, părinții tăi stau în Germania, n-ai nicio legătură... nici măcar ortodox nu ești! Iar eu te votez pe tine. Îți dai seama cât de sclav sunt?”, a continuat Becali, exprimându-și dezamăgirea față de alegerile românilor din ultimul deceniu.

Reacția lui Gigi Becali nu s-a limitat doar la critici. Acesta a afirmat că decizia ANAF reprezintă o formă de „reparație simbolică” pentru anii de guvernare ai fostului președinte.

„Bravo ANAF-ului, că l-au umilit! Suntem noi sclavi, dar când ne ridicăm după aia, spargem mămăliga!”, a spus Becali, într-un ton triumfător. El a adăugat că executarea silită ar fi „meritată” din perspectiva sa, pe fondul unei conduceri prezidențiale pe care o consideră „deconectată de realitatea românilor”.

„Păi dacă tu ai venit, nici nu ești român, ne-ai paradit, ne-ai distrus în continuu, n-ai făcut nimic. Te-ai plimbat numai cu avioane de milioane de euro, cu lemn de mahon și chiuvete de aur. Te-ai dus prin toate țările și ai cheltuit banii. Nimic n-ai făcut, numai interesele străinilor le-ai urmat. Acum stai, mă, puțin, să te paradim și noi!”, a completat finanțatorul FCSB.

Deși a criticat vehement fostul șef al statului, Gigi Becali a recunoscut că, spre deosebire de alți lideri politici, Klaus Iohannis nu a intervenit direct în actul de justiție. „Până la urmă, el rele n-a făcut, adică nu s-a băgat să dea ordine la procurori și la judecători. N-a făcut asta, cum a făcut unul, îl știți voi, care dădea ordine”, a spus Becali, fără a nominaliza explicit pe cine făcea aluzie.

Afirmația marchează o nuanță rar întâlnită în discursurile sale, omul de afaceri recunoscând meritul lui Iohannis de a fi păstrat o distanță față de sistemul judiciar. Totuși, el consideră că acest echilibru a fost compensat de „lipsa de viziune și de implicare reală în problemele țării”.