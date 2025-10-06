Justitie

Gigi Becali felicită ANAF după demersul făcut în cazul Iohannis: Bravo că l-au umilit

Gigi Becali. Sursa: x.com
Gigi Becali a reacționat dur după ce ANAF a preluat o cotă dintr-un imobil care a aparținut lui Klaus Iohannis. Fostul președinte este acuzat de omul de afaceri că „a distrus țara” și că „nu a avut nicio legătură cu românii”.

ANAF a preluat jumătate dintr-un imobil care i-a aparținut fostului președinte

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că statul a intrat în posesia unei cote de 50% dintr-un imobil situat în municipiul Sibiu, proprietate care a aparținut până în 2015 fostului președinte al României, Klaus Iohannis.

Decizia vine în urma unei executări silite, ca urmare a finalizării procedurilor legale privind o moștenire neatribuită corespunzător. Conform instituției fiscale, imobilul a fost trecut în proprietatea statului în baza legislației privind recuperarea bunurilor dobândite fără titlu valid.

Cazul a atras un val de reacții în spațiul public, în special din partea celor care au urmărit de-a lungul anilor disputele juridice legate de patrimoniul familiei fostului președinte. Printre cei care au comentat evenimentul s-a aflat și omul de afaceri Gigi Becali, cunoscut pentru tonul său tranșant atunci când vine vorba despre clasa politică.

Carmen și Klaus Iohannis

Carmen și Klaus Iohannis la biserică. Sursa foto Captură video

Gigi Becali critică electoratul:  „Păi dacă noi l-am votat?”

Prezent în cadrul unei emisiuni la Fanatik, Gigi Becali a reacționat dur la aflarea veștii, numind întreaga situație „o rușine națională”. Latifundiarul din Pipera consideră că vina nu aparține doar lui Klaus Iohannis, ci și alegătorilor care l-au susținut în campaniile electorale din 2014 și 2019.

„Păi dacă noi l-am votat? Pentru ce l-am votat noi pe el? Ce avea el cu România? Avea el ceva cu România? Când spuneam eu: ‘Păi de ce să-l votezi pe unul care nu-i român?’”, a spus Gigi Becali. Omul de afaceri a argumentat că, în opinia sa, Iohannis „nu avea rădăcini autentice românești” și că alegerea lui ca președinte ar fi fost o greșeală colectivă: „El este neamț. De ce să te votez pe tine? Păi îți dai seama cât de sclav sunt eu? Tu ești neamț, părinții tăi stau în Germania, n-ai nicio legătură... nici măcar ortodox nu ești! Iar eu te votez pe tine. Îți dai seama cât de sclav sunt?”, a continuat Becali, exprimându-și dezamăgirea față de alegerile românilor din ultimul deceniu.

„Bravo ANAF-ului, că l-au umilit!” – latifundiarul salută măsura autorităților

Reacția lui Gigi Becali nu s-a limitat doar la critici. Acesta a afirmat că decizia ANAF reprezintă o formă de „reparație simbolică” pentru anii de guvernare ai fostului președinte.

„Bravo ANAF-ului, că l-au umilit! Suntem noi sclavi, dar când ne ridicăm după aia, spargem mămăliga!”, a spus Becali, într-un ton triumfător. El a adăugat că executarea silită ar fi „meritată” din perspectiva sa, pe fondul unei conduceri prezidențiale pe care o consideră „deconectată de realitatea românilor”.

„Păi dacă tu ai venit, nici nu ești român, ne-ai paradit, ne-ai distrus în continuu, n-ai făcut nimic. Te-ai plimbat numai cu avioane de milioane de euro, cu lemn de mahon și chiuvete de aur. Te-ai dus prin toate țările și ai cheltuit banii. Nimic n-ai făcut, numai interesele străinilor le-ai urmat. Acum stai, mă, puțin, să te paradim și noi!”, a completat finanțatorul FCSB.

Gigi Becali: „Nu s-a băgat peste procurori, dar a fost un președinte slab”

Deși a criticat vehement fostul șef al statului, Gigi Becali a recunoscut că, spre deosebire de alți lideri politici, Klaus Iohannis nu a intervenit direct în actul de justiție. „Până la urmă, el rele n-a făcut, adică nu s-a băgat să dea ordine la procurori și la judecători. N-a făcut asta, cum a făcut unul, îl știți voi, care dădea ordine”, a spus Becali, fără a nominaliza explicit pe cine făcea aluzie.

Afirmația marchează o nuanță rar întâlnită în discursurile sale, omul de afaceri recunoscând meritul lui Iohannis de a fi păstrat o distanță față de sistemul judiciar. Totuși, el consideră că acest echilibru a fost compensat de „lipsa de viziune și de implicare reală în problemele țării”.

